Martín “Cochise” Rodríguez regresó a casa tras hospitalización: esto se sabe de su estado de salud

Después de diez días hospitalizado, Martín “Cochise” Rodríguez, una de las insignias del deporte colombiano, ya se encuentra en reposo en su casa en Medellín.

Así lo confirmó este lunes su hija Marcela Rodríguez, al señalar que el histórico exciclista estaba que se “volaba” del centro asistencial.

Martín, de 84 años de edad, tuvo que ser internado el jueves 3 de septiembre en la Clínica Medellín de Occidente por presentar mareos e insuficiencia cardíaca.

Si bien el antioqueño mostró mejoría, el cuerpo médico determinó mantenerlo en revisión hasta el pasado 12 de septiembre para que recibiera el tratamiento correspondiente. “Él está “normal”, sigue siendo el mismo, con su forma de ser, como lo ha sido siempre: tranquilo, está mejor”, explicó Marcela, quien indicó que su padre permanece en casa y ha salido muy poco a la calle, como parte del proceso de recuperación.

La hija del exciclista también reveló que durante los exámenes médicos se encontró una situación que generó preocupación en la familia. “El corazón estaba funcionando como al 27%, 28%. Era algo delicado que no nos habíamos dado cuenta”, manifestó.

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Según su relato, la situación fue advertida después de que otros especialistas revisaran unos exámenes que Martín se había practicado previamente. A partir de esos resultados, un médico recomendó que fuera internado debido a la condición en la que se encontraba.

“Cuando lo revisó el cardiólogo no tenía ese porcentaje así de bajito”, contó Marcela.

Ahora, ya en casa y bajo medicación, la familia tiene un poco más de tranquilidad, aunque todavía queda por determinar el origen de una arritmia cardíaca que le fue detectada durante el proceso de atención.

“Lo que salió en los exámenes del corazón está bien, funciona como algo normal, pero en dos meses tiene que haber una revisión para confirmar si eso sí es lo que está causando esa arritmia”, señaló Marcela.

La hija de “Cochise” explicó que los médicos aún estudian qué está provocando la alteración cardíaca. Por ahora, el exciclista recibe medicación para tratar la posible causa, pero los especialistas no tienen certeza absoluta de que ese sea el origen del problema.

“Le mandaron unos medicamentos para lo que creen que le está generando la arritmia, pero no están seguros de que sea eso del todo. Entonces confirman si es eso o hay que seguir mirando”, agregó.

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La próxima revisión médica de “Cochise” está prevista para dentro de dos meses. Mientras tanto, deberá continuar con el tratamiento y permanecer bajo cuidado de su familia.

Cabe recordar que en 1970, Martín estableció el récord de la hora en Ciudad de México y, un año después, hizo historia al ser el primer colombiano campeón mundial de pista, en los 4.000 metros persecución individual, en Varese, Italia.

Fue el primer colombiano en debutar en el Giro, en 1973, y ganó etapas en ambas participaciones. Conquistó cuatro Vueltas a Colombia y suma 39 etapas ganadas.

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