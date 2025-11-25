Grupo completo: Colombia tiene a todas sus jugadoras para el duelo ante Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

Con el arribo de Linda Caicedo, Leicy Santos y Yirleidis Quejada la Selección Colombia femenina quedó completa, con miras al enfrentamiento que tendrá este viernes, a las 4:00 de la tarde, ante Bolivia en La Paz. El técnico Ángelo Marsilglia confirmó también que la ausencia de la antioqueña Lorena Bedoya Durango, figura de Colombia en los dos duelos de arranque de la Liga de Naciones, para esta ocasión se debió a un acuerdo con la jugadora y el club, ya que la volante necesita realizarse una intervención quirúrgica. También le puede interesar: “Estoy muy feliz de seguir en esta gran familia, aún quiero cumplir varios sueños”: Linda Caicedo Marsiglia no entregó detalles del tipo de procedimiento que se realizará Lorena, pero destacó que es una de las jugadoras claves para el equipo nacional.

Este martes, se tiene previsto un entrenamiento con el grupo completo, mientras que el miércoles, el técnico y las jugadoras darán una rueda de prensa previa a lo que será el viaje a La Paz y el duelo ante Bolivia este viernes.

Según se conoció desde la concentración de las cafeteras, el grupo viajará en vuelo chárter el viernes en la mañana para el duelo ante Bolivia en La Paz, previsto para las 4:00 de la tarde.

Colombia es líder de la Liga de Naciones que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y otros dos por repechaje. Colombia está invicto con dos triunfos ante Perú (4-1) y Ecuador (1-2) y en la fecha de diciembre descansará. Lea también: Linda Caicedo renovó su vinculación con el Real Madrid hasta junio de 2031 Este viernes también se disputarán los duelos Perú-Chile (4:00 p.m.) y a las 6:00 de la tarde lo harán Paraguay-Uruguay y Ecuador-Venezuela. En esta tercera fecha descansa Argentina.

Colombia lidera la Liga de Naciones Femenina con seis puntos, mientras que Chile, Argentina y Venezuela suman 4 y están en zona de clasificación. Detrás de ellos aparecen Ecuador con 3 puntos y Uruguay con uno. Sin puntos están las selecciones de Paraguay, Perú y Bolivia.

