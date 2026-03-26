Buen Comienzo amplía su cobertura en Medellín y entregará paquetes alimenticios durante Semana Santa

Los niños entre los 0 y 5 años que hacen parte de los jardines de Buen Comienzo en Medellín, tenían acceso a la alimentación 210 de los 365 días del año, esto mientras estaban cumpliendo su jornada escolar. Una de las principales falencias del programa era que, cuando los pequeños se iban para sus casas un fin de semana o en temporada de vacaciones, en muchas ocasiones no tenían qué comer, convirtiéndose en una problemática que se traducía en casos de mala alimentación o de desnutrición infantil.

Ahora, la situación cambió. La Alcaldía de Medellín anunció que Buen Comienzo tendrá cobertura completa durante todo el año, sin importar los periodos de receso, y estará disponible en las 16 comunas y 5 corregimientos que conforman la capital antioqueña, pues anteriormente las comunas priorizadas eran la 1 Popular, la 2 Santa Cruz, la 3 Manrique y la 8 Villa Hermosa.

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Esta noticia llega justo antes del inicio de la Semana Santa, días en los que si bien no se desarrollan actividades escolares, se garantizará la alimentación de cada niño entre los 0 y 5 años de Buen Comienzo.

“El hambre no sale de vacaciones y por eso aumentamos la cobertura. Esa meta que teníamos para el 2027 ya la estamos cumpliendo hoy. Nosotros pasamos de un presupuesto para Buen Comienzo, en cuatro años, de $869.000 millones y lo aumentamos a $1.6 billones. Este es el programa más bonito que puede tener una sociedad. Yo quiero decirles una cosa a todos los ciudadanos: Aquí están invertidos sus impuestos”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Los paquetes alimentarios que llevará cada pequeño a su casa durante la Semana Mayor contienen cereales fortificados, lácteos, fuentes de proteína y alimentos ricos en vitaminas y minerales, cada uno ajustado a las necesidades de los niños. Por su parte, a los menores que presentan riesgo de desnutrición se les entregará un complemento adicional.

En Medellín, y de acuerdo con cifras de la administración municipal, hay 88.000 niños en Buen Comienzo entre los 0 y los 5 años en mayores condiciones de vulnerabilidad que pueden presentar cuadros de desnutrición infantil, es por eso que la entrega de estos suministros, además de un componente pedagógico, es clave para garantizar su salud y sano desarrollo.

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En lo que va de este año en la modalidad institucional, se han entregado más de 42.500 raciones alimenticias para los fines de semana, y 8.730 niñas y niños en condiciones de desnutrición crónica han sido atendidos.

En la otra modalidad, que es la familiar y va dirigida a mujeres gestantes y lactantes, se han entregado más de 14.600 paquetes de alimentos en lo corrido de este 2026.

“En lo que va de nuestro gobierno, entre 2024 y 2026, no registramos muertes de niñas y niños entre los cero y los cinco años por desnutrición aguda infantil y tenemos la tasa más baja, histórica en Medellín. También, venimos mejorando las condiciones laborales de nuestras maestras y todo el equipo pedagógico, agentes educativos, los estamos acompañando”, concluyó el mandatario.

Cifras del año pasado indican que, en la modalidad institucional, se entregaron más de 316.700 raciones alimentarias, alrededor de 82.500 en la modalidad familiar y más de 60.000 paquetes a todos los menores de Buen Comienzo en los recesos de Semana Santa, mitad y fin de año.