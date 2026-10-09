Colombia se desmarca ante la ONU de los derechos sexuales y reproductivos y cuestiona conceptos de género

Ya son cinco las nuevas decisiones y posturas que ha asumido Colombia en el escenario internacional alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.
Y es que esta semana, durante el 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el embajador encargado de Colombia ante la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” y cuestionó el uso de términos como “racismo sistemático”.
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El cambio de posición en Naciones Unidas generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre sus posibles efectos en la política exterior, las políticas públicas y la asignación de recursos para garantizar derechos en Colombia.