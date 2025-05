Exportadores advierten que Colombia aún no presenta oferta para negociar aranceles con EE. UU.

Uno de los temores de que Colombia se haya adherido a la Ruta de la Seda promovida por China es que esto genere un mayor distanciamiento con Estados Unidos, especialmente considerando que aún se mantiene un arancel del 10% sobre los productos colombianos.

Y es que si bien la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Laura Sarabia, aseguró que el Gobierno Nacional quiere “seguir apostándole a conversar con Estados Unidos” y que “aún no se ha dado ninguna comunicación desfavorable desde el país norteamericano”, los exportadores colombianos se mostraron preocupados porque estas negociaciones aún no ha comenzado.

Durante el XIV Congreso Internacional de Supply Chain y Logística de Analdex, que se celebra en Cartagena, Javier Díaz, presidente ejecutivo del gremio, afirmó que Colombia ni siquiera ha presentado una oferta formal para negociar con el gobierno estadounidense, lo que genera preocupación e incertidumbre en el comercio exterior colombiano.

“Colombia no ha iniciado la negociación con Estados Unidos porque ni siquiera ha puesto su oferta sobre la mesa. Lo que nos dicen (el gobierno) es que no han cedido en nada. Pero en una negociación hay que tranzar, ceder. Lo que se deben definir son esas líneas rojas, que es hasta dónde se está dispuesto a ir. Pero si no se ha dicho nada, si no se ha puesto ninguna oferta, eso no será posible”, manifestó Díaz.

Por ahora, serían más de 50 los países afectados por los nuevos aranceles del presidente Donald Trump que han pedido negociar con la Casa Blanca estos impuestos.

“Más de 50 países se han puesto en contacto con el gobierno para reducir los aranceles y poner fin a la manipulación de sus divisas”, declaró a NBC el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Y agregó que “vamos a ver si lo que tienen que proponer es creíble, porque después de 20, 30, 40 o 50 años de mal comportamiento, no se puede empezar de cero”.