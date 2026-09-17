El ‘gota a gota’ cobra intereses hasta 382% a las personas y 666% a las empresas: Colombia Fintech

En la instalación del Latam Fintech Market 2026, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, usó los diez años del gremio para poner sobre la mesa las cuentas pendientes del sistema financiero colombiano. Santos recordó que el proyecto arrancó con cinco personas en una oficina y que, visto desde afuera, parecía una quijotada. El gremio llega hoy a más de 390 compañías afiliadas. Casi el 80% de ellas pertenece exclusivamente al universo fintech. Los ingresos globales del sector rondan los 504.000 millones de dólares y crecen a una tasa 4 veces más acelerada que la de la banca tradicional. América Latina juega con ventaja en ese tablero, ya que la región crece cerca del 21 , por encima de otras zonas del mundo, y tiene enfrente a más de 470 millones de ciudadanos en condición de subbancarización. Conozca más: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000 La forma en que los colombianos mueven su plata cambió, y las cifras que presentó Santo lo muestran; por ejemplo, siete de cada diez operaciones ya se hacen por medios no presenciales. Esas transacciones crecen cerca del 24% anual, mientras las que pasan por oficinas físicas crecen apenas 9%. El 75 % de las transacciones se hace a través de una billetera digital. Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, acumula más de 1.200 millones de transacciones desde su lanzamiento y movilizó cerca de $184 billones. Del lado de la inversión, seis de cada diez pesos que entran al ecosistema startup colombiano van a financiar una iniciativa fintech. Santos insistió en que se acabó el capital que llegaba “sin ninguna perspectiva de sustento económico” y hoy manda la unidad económica verificable. Ese escenario, advirtió, es frágil. El presidente del gremio pidió a los empresarios pelear contra el impuesto al emprendimiento y contra el aumento del IVA a la actividad financiera, como se busca en Bogotá. “¿Qué empresa puede sustentar un impuesto que va sobre los ingresos y no sobre las ganancias cuando está empezando a crecer?”, preguntó. Su conclusión fue que el Estado “está haciendo un mal negocio” y expulsando capital que quería quedarse.

Gabriel Santos

El pacto con el nuevo Gobierno: “ustedes ayuden con el crecimiento”

Santos citó en el escenario al ministro de Hacienda, cuando dijo: “Nosotros ponemos en orden las finanzas públicas. Ustedes ayuden con el crecimiento”. Y dijo que el ecosistema acepta el desafío en tres frentes. El primero es la eficiencia en la dispersión de recursos, ya que Santos volvió al ejemplo de la pandemia, cuando entregar subsidios resultaba carísimo incluso con los beneficiarios bien identificados. “Cada peso que perdía el Estado colombiano en intermediación para esa distribución de subsidios era un peso que dejaba de recibir un colombiano en necesidad”, dijo. Cuando se abrió la puerta a las compañías digitales, el costo de distribuir un subsidio se redujo casi cinco veces. Pero alertó que el país retrocedió en ese camino justo antes de necesitar mover auxilios a escala masiva. El segundo frente es el tributario, por eso, aseguró que el ideal es más base gravable vía formalización, sin crear tributos nuevos. Y el ejemplo es Brasil. Entre 2016 y 2026, por cuenta del aumento de la competencia, la política de finanzas abiertas, el sistema de pagos interoperables y la entrada de jugadores, el PIB brasileño creció 1,6 billones de reales. En el camino, 71,5 millones de brasileños entraron al sistema financiero. El tercer frente es de oferta. “Estamos listos para atender la demanda de millones de nuevos consumidores digitales”, afirmó al mencionar que el problema está en las reglas de juego.

Efectivo, gota a gota y vivienda: las grietas que destapó la crisis tras el terremoto

“Una emergencia visibiliza y reintroduce lo que ya estaba mal”, expresó Santos sobre lo que reveló el terremoto en Colombia, por eso, remarcó que el 79% de los colombianos sigue usando efectivo. Entre las mipymes la cifra llega al 82%. Millones de personas, dijo, “son invisibles” para el sistema financiero y terminan presas de los prestamistas de última instancia, como el “gota a gota”. Las tasas que citó del “gota a gota” son exorbitantes, por ejemplo, cerca de 382% para personas y 666% para empresas alcanzan los intereses. Entonces, una persona endeudada por esa vía puede pagar nueve veces la deuda original en los primeros dos meses. “¿Saben quién no descansó un día después del terremoto? El sector financiero salió a hacer exoneraciones de pago, pero quienes seguían pegados al cañón eran los gota a gota”. A eso sumó otro cuello de botella relacionado con la identidad digital. “La identidad sigue dependiendo del papel”, dijo, en un momento en que el fraude crece de forma exponencial y en el que identificar rápido a las personas en necesidad marca la diferencia. El segundo gran atasco es el crédito hipotecario, según Santos, cuando dijo que la cartera hipotecaria apenas llega al 6,4% del PIB y Colombia sigue siendo un país de ahorradores con su patrimonio congelado en ladrillo. Y calculó que vender una vivienda toma hasta 18 meses desde que sale al mercado. En países con mercados hipotecarios desarrollados, ese trámite se resuelve en un máximo de dos semanas. “¿Qué persona puede disponer de sus ahorros teniendo un activo tan valioso, pero a la vez preso de un sistema que no lo entiende?”, planteó y agregó que cada peso movilizado a través de crédito hipotecario genera un multiplicador cercano a 4,8 pesos en crecimiento económico. Y en el plano internacional el panorama cambia, por ejemplo, en Estados Unidos se moviliza cerca del 50% de ese stock a través de crédito y en Chile cerca del 26%. Colombia llega a un marginal 4,8%. Entérese: “El 4x1.000 frena muchísimo el uso de pagos digitales, hay que desmontarlo gradualmente”: CEO de la fintech Mono

Gabriel Santos.

La tasa de usura, el debate que el país no puede seguir aplazando

Sobre la tasa de usura, Santos alertó que “tenemos uno de los peores mercados de crédito de América Latina y tenemos un mercado que creó la solución perfecta para atender la demanda de crédito: el gota a gota”. Y calculó que 480.000 personas salieron del mercado de crédito formal en 2025 y, según algunas estimaciones, el recálculo de la tasa de interés por vías políticas y no técnicas expulsó a 3 millones de personas en los últimos tres años. “No por cuenta de que sus hábitos cambiaron, no por cuenta de que su consumo cambió, sino por cuenta de que una decisión política le dijo que ya no podía tener crédito”, afirmó. Fuera de las ciudades el panorama empeora, el acceso al crédito llega apenas al 12% en la Colombia rural. Por eso, la propuesta del gremio pretende separar la tasa de usura por segmentos. Según sus estimaciones, esa separación liberaría un stock de crédito inmediato cercano a $10 billones, con cuidado especial para no golpear a las microempresas ni abrir la puerta a prácticas predatorias. Del “tsunami regulatorio” del que habló el año pasado quedan más de 120 propuestas. Pero Santos propuso concentrarse en tres puntos. El primero es Bre-B, sobre el que dijo: “Bre-B necesita padrinos... Necesita enamorar a quienes toman las decisiones”. La petición de Santos es que ni un peso del Estado, ni en subsidios ni en nómina, se mueva por fuera del sistema de pagos inmediatos. En juego hay cerca de $8 billones anuales entre el programa de adulto mayor, la devolución del IVA y Familias en Acción, entre otros.