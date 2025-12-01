“Colombia será el primer país con nuestro portafolio completo desde el día uno”: CEO del neobanco Revolut

Revolut, una de las superapps financieras más influyentes del mundo, hace poco dio un paso decisivo para su llegada a Colombia. La Superintendencia Financiera le otorgó la autorización de constitución bancaria, el primer aval regulatorio que abre la puerta a su operación formal en el país.
La multinacional, creada en 2015 en Reino Unido por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko, anunció que destinará $146.000 millones (cerca de 32 millones de euros) para poner en marcha Revolut Bank Colombia S.A., con el objetivo de debutar oficialmente en 2026.
El movimiento llega en un momento clave cuando la compañía acaba de alcanzar una valoración de US$75.000 millones tras una reciente venta de acciones liderada por pesos pesados como Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity y NVentures (la firma de inversión de Nvidia).
Esa cifra se sostiene en un músculo financiero envidiable, con ingresos por US$4.000 millones en 2024, una base global de más de 65 millones de usuarios y una expansión acelerada durante 2025, que incluyó la autorización bancaria en México y ahora en Colombia.
Con estas piezas sobre la mesa, Revolut afina su estrategia para convertirse en el primer banco verdaderamente global, con la ambición de llegar a 100 millones de clientes en 100 países.
Por eso, en EL COLOMBIANO conversamos con Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, para conocer más detalles de la llegada de la compañía británica, sus planes en el país y su visión del sector financiero colombiano.