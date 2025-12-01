“Colombia será el primer país con nuestro portafolio completo desde el día uno”: CEO del neobanco Revolut

Revolut, una de las superapps financieras más influyentes del mundo, hace poco dio un paso decisivo para su llegada a Colombia. La Superintendencia Financiera le otorgó la autorización de constitución bancaria, el primer aval regulatorio que abre la puerta a su operación formal en el país. La multinacional, creada en 2015 en Reino Unido por Nikolay Storonsky y Vlad Yatsenko, anunció que destinará $146.000 millones (cerca de 32 millones de euros) para poner en marcha Revolut Bank Colombia S.A., con el objetivo de debutar oficialmente en 2026. El movimiento llega en un momento clave cuando la compañía acaba de alcanzar una valoración de US$75.000 millones tras una reciente venta de acciones liderada por pesos pesados como Coatue, Greenoaks, Dragoneer, Fidelity y NVentures (la firma de inversión de Nvidia). Esa cifra se sostiene en un músculo financiero envidiable, con ingresos por US$4.000 millones en 2024, una base global de más de 65 millones de usuarios y una expansión acelerada durante 2025, que incluyó la autorización bancaria en México y ahora en Colombia. Con estas piezas sobre la mesa, Revolut afina su estrategia para convertirse en el primer banco verdaderamente global, con la ambición de llegar a 100 millones de clientes en 100 países. Por eso, en EL COLOMBIANO conversamos con Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, para conocer más detalles de la llegada de la compañía británica, sus planes en el país y su visión del sector financiero colombiano.

¿Cómo fue la génesis del proceso para abrir banco en el país? ¿Por qué se interesó Revolut en Colombia?

"Colombia se alinea en tres temas muy importantes para nosotros. Primero, estábamos buscando ciertas características frente al potencial del negocio. Una población joven, con una alta exposición a canales digitales, que viaje y que esté muy conectada al mundo, y que tenga los fundamentos necesarios para que el negocio funcione. Cuando vemos a Colombia, notamos que todavía falta mucho por crecer en bancarización, y ahí encontramos una gran oportunidad para seguir contribuyendo a traer más personas al sistema con más productos. Ese sería el primer tema. El segundo tiene que ver con la institucionalidad, que es uno de los factores más importantes cuando pensamos en inversiones a largo plazo, como las que hacemos al constituir un banco. Esto no es algo de lo que uno se pueda arrepentir al día siguiente y decir: 'No, ya no me gustó'. Son apuestas de muy largo plazo. En eso, Colombia tiene un historial increíblemente sobresaliente, sus instituciones, tanto el Banco Central como la Superintendencia y demás entidades, tienen un nivel de profesionalismo absoluto. Y el tercero es cómo viene la innovación en el mercado, y qué tan dispuesto está el consumidor. Este es un mercado que ha mostrado cambios rápidos y un cliente dispuesto a nuevas experiencias. Mira la velocidad con la que adoptamos las billeteras digitales, de un momento a otro todos entendimos cómo operar con ellas. Y ahora, con más avances en open finance, creemos que ocurrirá algo similar. Tienes un ecosistema muy presto a la innovación, y eso es clave cuando vas a hacer inversiones de este tipo, porque lo que menos quieres es un cliente que no quiere cambiar".

¿Hasta que punto se cumplen esas condiciones en Colombia?

“Lo que hemos visto en todos los mercados es que, cuando estas condiciones se cumplen, estamos dispuestos a irrumpir. Colombia, desde un punto de vista totalmente objetivo, con números, valoraciones y todo el análisis, se priorizó por estas razones. Y ha sido una experiencia muy interesante. Después de eso, una vez tomada la decisión, viene contratar el equipo, armar todo, sentarse, estructurar la licencia y construir el banco. Pero la decisión se basó en lo que ha venido ocurriendo en Colombia a lo largo de los años”.

¿Diego, cómo llegó a Revolut?

“Esto es de esas cosas que tienen que pasar y que pocas veces pasan. Llegó en un momento muy curioso porque, realmente, un día a las 4 de la mañana recibí un mensaje de la nada que decía: ‘queremos abrir Revolut en Colombia, ¿te interesa hablar?’. Resultó que, efectivamente, a las 6 de la mañana ya estaba al teléfono con quien hoy en día me reúno mucho, y me dijo: ‘Ningún candidato había respondido tan rápido para agendar una reunión’. Ahí entendí que las oportunidades simplemente están ahí y uno tiene que tomarlas. Fue un proceso competitivo que tomó varios meses. Yo nunca había entrevistado para una empresa; siempre había sido emprendedor y estaba del otro lado. Esta fue mi primera vez, y que te digan que hay seis entrevistas, que debes sentarte y pasar por diferentes tipos de pruebas habla que tenemos un proceso de reclutamiento supremamente riguroso. Al final, llevo muchos años emprendiendo y siempre había dicho que esto es como el sueño de todo emprendedor, que te digan ‘vaya y construya’. Pero construya sobre una infraestructura, con capital, con herramientas, donde el objetivo es ganar; donde tu objetivo es formar el mejor equipo posible y el mejor producto posible. Y esto, aunque a veces se dice mucho, en Revolut es real, es una compañía que tiene deslumbrar al cliente en su esencia. Todos en el ámbito tecnológico la referenciábamos porque el producto es increíble. Eso es lo que queremos, llevarle una gran experiencia al cliente”.

“¿Qué significa liderar un neobanco en Colombia?

“Para mí es una apuesta enorme. Siempre, como emprendedor, he traído inversión al país, y esto era hacer algo significativo, una inversión importante y un reto único, porque pocas veces te llaman para decirte: ‘Venga, monte un banco que vaya a ganar en el país’. Eso me parecía un desafío increíble y una visión en la que creí desde el primer momento”. Entérese más: Colombia lidera el boom fintech en Latinoamérica con un crecimiento del 387%

¿Qué implica la autorización de constitución bancaria para operar en el país en 2026?

“En Colombia se necesitan dos grandes pasos para poder convertirse en un banco. El primero es el que acabamos de dar, la licencia constitutiva. En este momento, la autoridad, para nosotros, la Superintendencia Financiera, nos dice: ‘Está autorizado para formar el banco’. Hoy entras a la Cámara de Comercio y ves que existe Revolut Bank S.A. Nos queda un siguiente paso, que esperamos dar en la primera mitad del próximo año, la licencia de operación. Ese es el momento en el que la Superintendencia me autoriza a colgar el letrero y salir al público a decir: ‘Ya pueden utilizar el banco’. Son dos pasos específicos. Están diseñados para que tanto la Superintendencia como nosotros tengamos la tranquilidad de que, en el momento en que salgamos al aire, lo hagamos de manera impecable, con todas las funcionalidades necesarias, con un producto probado y con todo el proceso realizado adecuadamente. Está pensado para lanzar el banco e implementarlo de manera muy ordenada”.

Entre ese primer paso y el segundo, ¿en qué está la compañía en el país?

"En este momento, lo que tenemos, tanto en el país como fuera, son los equipos trabajando en implementar el banco. Hoy estamos incorporando alrededor de 20 personas cada tres meses, creciendo el equipo y ubicando todos los roles necesarios para cumplir nuestras funciones dentro de Colombia. Estamos trabajando con los equipos globales de tecnología para implementar el producto, que tenga transferencias inmediatas, que tenga PSE, que cuente con todos los rieles y funcionalidades; que puedas pagar la factura, recibir transferencias y realizar todo lo necesario para operar un banco funcional en Colombia. En este momento, hay 25 equipos globales trabajando únicamente en la implementación de Colombia. Estos meses están dedicados al trabajo tecnológico, a construir procesos, afinar los productos y estructurar todos los rieles que requiere el país. Y, para mí, lo más entretenido es armar el equipo. Eso va a ser lo determinante para ganar o no ganar: tener el equipo correcto. Ese es el trabajo que hacemos todos los días".

Por lo general, los neobancos abren sus operaciones de forma gradual. Pero ustedes quieren entrar al país con un portafolio completo desde el día uno. ¿Cómo tienen pensada esa oferta para Colombia?

“Este es uno de los retos más interesantes que hemos asumido, porque Colombia será el primer país que lanzamos bajo esta nueva estrategia del grupo. Normalmente, los lanzamientos son graduales, y eso también refleja la madurez y la escala que tiene hoy la compañía a nivel global. Hoy operamos en 40 países y ya entendimos qué funciona y qué no funciona. Lo que hemos aprendido es que, cuando un cliente necesita un banco, necesita un banco completo. ¿Qué significa eso? Que pueda pagar facturas, hacer giros internacionales, pagar por transferencias inmediatas, tener tarjeta de crédito. Si no puedo ofrecer esas funcionalidades, entonces realmente no soy un banco para mis clientes. Nuestra filosofía es deslumbrar al cliente. Queremos que, cuando abra la aplicación en Colombia, diga: ‘Esto es un banco en todo el sentido’. Que tenga todos sus productos, que pueda invertir, ahorrar y hacer todo lo que necesita. Ese es el reto, y es un reto muy grande”.

Revolut es conocido en Europa por envío de remesas. Colombia mueve alrededor de 10.000 millones de dólares al año por ese concepto. ¿Cómo piensan entrar en ese sector?

"Este es uno de los grandes valores de ser un banco global. Hoy, si lo piensas, hay casi 4 millones de colombianos viviendo fuera, que están enviando entre 10.000 y, según las proyecciones de este año, cerca de 14.000 millones de dólares en remesas. Hoy esos colombianos están pagando entre 2% y 6% por enviar dinero. ¿Por qué? Porque hay intermediarios y distintos actores involucrados para mover los recursos de España a Colombia, de Estados Unidos a Colombia, de México a Colombia o desde cualquier país hacia acá. La ventaja de estar en las dos puntas, sentados en ambos lados del envío, es que la remesa puede ser instantánea y gratuita. Es un giro dentro del mismo grupo. Esa es una de nuestras grandes apuestas, ofrecer una solución real en un mercado donde, cuando anualizas las comisiones, la suma es enorme y se queda en manos de intermediarios. Creemos que podemos convertirnos en la opción para todas las familias que le siguen apostando al país desde lejos. Y, en lo personal, es una de las cosas que más me atraía de traer Revolut al mercado colombiano".

¿Qué otros servicios financieros va a tener aquí en Colombia?

“Salimos con las cuentas en diferentes modalidades y funcionalidades. Creemos que la educación financiera es un valor esencial y que debemos empezar a formar a nuestros hijos desde muy pequeños, para que entiendan cómo ahorrar, cómo invertir y cómo manejar su plata. Y eso no se logra entregándoles un billete en efectivo. Tenemos una funcionalidad en la cuenta, que es un bolsillo al que puedes darle acceso a tu hijo a través de una aplicación que le enseña a manejar su dinero. Esa será una de las experiencias más bonitas, porque muchos recordamos bancos que hacían algo similar hace años. Es una herramienta muy valiosa para educar a la siguiente generación. Las cuentas tienen muchas funcionalidades, puedo crear bolsillos para ahorro específico, entre otras cosas. Traemos un programa de lealtad increíble, donde vamos a dar beneficios al cliente. Podrá acumular puntos o rebons que se cambian por millas, viajes o bonos en comercios. Y lo más novedoso es que podrá acumular puntos tanto con la tarjeta débito como con la tarjeta de crédito. Independiente del lugar donde consuma, el cliente podrá ganar puntos o millas y empezar a ahorrar para sus viajes. También traemos tarjetas débito y crédito que serán muy atractivas, porque permiten minimizar los costos cuando se viaja. Hoy, cada vez que pasas tu tarjeta por un datáfono en el exterior, pagas entre un 3% y un 6% adicional. Con nuestra operación, llevamos ese costo casi a cero. Eso es clave para los 2 millones de colombianos que viajan al exterior y que, sin notarlo, asumen un gasto impresionante cada vez que usan su tarjeta. Ese costo está ahí, escondido. Traemos cuentas de ahorro remuneradas para que la gente siga ahorrando; es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. También tendremos planes con beneficios. Además, estamos en proceso de traer otros productos que queremos anunciar, como opciones de inversión en el mercado de valores y otros instrumentos que requieren una licencia diferente al rol bancario. Es otro permiso especial que también estamos gestionando, porque queremos que el colombiano tenga más oportunidades de inversión más allá del CDT”.

Con base en esos servicios, una persona que esté interesada desde ya en Revolut, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay alguna prescripción?

"Sí. En revolut.com ya está habilitada la opción para Colombia y cualquiera puede unirse a la lista de espera. Serán los primeros en ingresar apenas abramos y empecemos a dejar entrar usuarios. Eso lo pueden hacer directamente en la página web".

¿Cuál será ese valor agregado para que más personas entren desde ya a la lista de espera?

“Si eres una persona que viaja, que ahorra, que invierte o que recibe remesas, tenemos una oferta de productos sin igual en el mercado. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra esencia. Pero, además de eso, es un gran producto. Todos en el mercado queremos referenciarnos con la calidad de producto que tiene. Y creo que esa es una de las cosas que muchas veces en la banca no creemos que es importante, pero es increíblemente importante, poner al cliente en el centro”.

¿Cómo planea dejar su sello personal en Revolut Colombia, una empresa que ya tiene lineamientos y una cultura definida?

“Ha sido un trabajo muy chévere. Esta es una organización que te permite ir más allá, y cuando uno es emprendedor eso viene en el ADN. Uno siempre tiene que ir más allá de lo esperado. Al final del día, trabajar incansablemente es lo que hace un emprendedor. Aquí es lo mismo, hay que hacer de todo. Hay que formar el equipo, montar la estrategia, alinear a los equipos globales, lograr los compromisos de inversión. Este es un trabajo que se ajusta muy bien al ADN de los emprendedores. Si miras las más de 10.000 o 12.000 personas que tenemos a nivel global, hay un altísimo número de emprendedores dentro. Y cuando salen, salen a emprender también, porque es muy natural”.

Inflación sobre el 5%, tasas de interés estables, dólar volátil y discusiones arancelarias. ¿Cómo ve la situación macroeconómica y financiera del país?

"Hay algo que rescato, la volatilidad y la incertidumbre siempre han estado presentes en Colombia. Hoy lo sentimos un poco más, pero esto nos ha acompañado por décadas. Hemos tenido una institucionalidad que nos ha permitido mantenernos estables en el tiempo, y esa estabilidad refleja también la resiliencia del empresariado colombiano. El empresariado está acostumbrado a lidiar con todo lo que se te ocurra, lo hemos vivido todo. Nunca hemos tenido un camino sin perturbaciones. Estoy expectante, porque aunque no crecimos lo esperado, tampoco hubo la contracción que se anticipaba. Espero que, en la medida en que los empresarios y todos empecemos a sentir que estamos navegando estas nuevas reglas, sigamos adelante, como siempre lo hemos hecho. Cuando uno le apuesta al país no piensa de un año al otro, lo mira en décadas. Y, si miras hacia atrás, venimos bien. Ha sido duro, pero los macroeconómicos siguen ahí, tenemos fundamentales fuertes, compañías capitalizadas y una banca que hoy está muy sólida apoyando al país. Creo que nos estamos alineando para un muy buen ciclo".

Revolut es reconocida globalmente como una superapp financiera. Cuando entren a operar en Colombia, ¿creen que van a revolucionar el mercado?