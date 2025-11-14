x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombia se despidió del Mundial Sub-17 de fútbol tras perder contra Francia

Tras un primer tiempo para el olvido, Colombia generó opciones de gol en la segunda parte ante Francia, pero careció de efectividad. En octavos de final, el elenco galo se medirá al vencedor del duelo entre Brasil y Paraguay.

  • Flórez, quien durante el Mundial mostró desequilibrio, fue esta vez controlado por los jugadores franceses. FOTO: GETTY
    Flórez, quien durante el Mundial mostró desequilibrio, fue esta vez controlado por los jugadores franceses. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La Selección Colombia se despidió este viernes del Mundial Sub-17 de fútbol que se celebra en Catar luego de perder 2-0 en la fase de 16avos de final ante Francia, subcampeón en Indonesia-2023 y vencedor en el certamen realizado en Trinidad y Tobago 2001.

Tras siete participaciones en el certamen de la categoría, el elenco Tricolor se privó de competir por tercera vez en los octavos de final, como sucedió en Escocia-1989 y Japón-1991.

Después de un primer tiempo para el olvido, la Tricolor sometió a Francia en el segundo, pero no contó con la suerte del gol.

Lea: ¡Choque de trenes en Catar! La Sub-17 de Colombia pone a prueba su muro defensivo contra el favorito Francia

Desde el arranque del compromiso, el elenco sudamericano se vio sorprendido ante el ímpetu y presión que ejerció el cuadro europeo, que llegó a tener una posesión de balón del 80%.

Sin el manejo adecuado del balón, con pases imprecisos, Colombia terminó replegado, lo cual aprovechó el elenco francés para hacer daño por los costados.

Precisamente, por la zona izquierda, fue que se gestó el primer gol del encuentro. Tras centro de Lucas Batbedat y el cual no pudo cerrar Cristian Flórez, el delantero Antoine Valero, con su muslo, batió al arquero Jorman Mendoza.

Con transiciones rápidas de defensa a ataque, el cuadro galo mostró superioridad ante un equipo que le costó crear opciones de peligro en la portería rival, a la que se acercó solo hasta el minuto 37 de juego con Flórez. Solo en el final de esa primera parte, Colombia se mostró con mejor movilidad, con paciencia y siendo propositivo.

En el periodo complementario, el cual estuvo muy pausado por las contantes faltas, Colombia sí logró tener más aproximaciones, sobre todo con Criss Macías y Santiago Londoño, quienes intentaron de media distancia.

En el 78’, el conjunto criollo tuvo la mejor opción de empatar pero no contó con fortuna luego de una buena jugada colectiva y tras remate de Flórez, pero el esférico pegó en el palo. También el arquero galo Ilan Jourdren ahogó el grito de gol de Kevin Angulo, al despejar su remate al minuto 85. Si bien se evidenció actitud, la falta de efectividad fue una de las mayores deficiencias de la escuadra suramericana en presente competición. Lo que sí tuvo Francia, que con Colombia ya jugado por el empate, se descuidó en la zona defensiva y en un contragolpe, al 95’, selló la clasificación con el tanto de Pierre Mounguengue. Tras esa anotación, y por protesta, fue expulsado Londoño.

Bajo la dirección de Freddy Hurtado, que al frente de la Selección suma doce partidos, de los cuales acumula siete victorias, 2 empates y tres derrotas, Colombia tuvo buenos momentos durante el Mundial. En el Grupo G empató 1-1 contra el actual campeón Alemania, igualó 0-0 ante El Salvador y derrotó 2-0 a Corea del Norte, terminando en el segundo lugar de la zona.

Las mejores presentaciones de Colombia en un Mundial sub-17 fueron en Finlandia-2003 y Nigeria-2009, torneos en los que llegó hasta los cuartos de final.

Siga leyendo: Video | Paseo en camello: así vivió la Selección Colombia Sub 17 su día libre para conocer Doha antes de enfrentar a Francia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida