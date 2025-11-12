Video | Paseo en camello: así vivió la Selección Colombia Sub 17 su día libre para conocer Doha antes de enfrentar a Francia

No todo puede ser fútbol, canchas, balones, gimnasio y entrenamientos, los integrantes de la Selección Colombia Sub 17 masculina, aprovecharon el día libre para conocer Doha, probar los sabores de su gastronomía y admirar los paseos en camellos, algo típico de la ciudad. Los dirigidos por Fredy Hurtado y Hernando Cocho Patiño disfrutaron de una salida en la que además de distraerse, pudieron compartir con sus padres, hermanas, tías, novias y esposas que llegaron a Qatar para acompañarlos en el Mundial.

Colombia, que logró la victoria ante Corea del Norte en el cierre de su grupo, dio un paseo por Doha, la ciudad que los acogió para el Mundial Sub 17 y en la que esperan seguir, aunque reconocen que, su próximo rival, la selección de Francia, será un hueso duro de roer. Los galos, que han sido campeones de la categoría, son uno de los equipos europeos favoritos para luchar por el título, por ello, el cuerpo técnico de la Selección pensó en un día de relajación con los chicos, ya que son jugadores que no superan los 17 años y la parte anímica es vital.

Durante la tarde y parte de la noche, los futbolistas y el cuerpo técnico hicieron un recorrido turístico para conocer la ciudad, su gastronomía, comprar algunos recuerdos y cerrar la noche, recargándose con el amor de sus familias. De esta manera, el técnico Hurtado, espera recuperar el grupo que, ahora, se medirá ante Francia este viernes 14 de noviembre, a las 8:30 a.m., hora de Colombia. Duelo que se podrá apreciar a través de www.golcaracol.com y las Apps de Caracol y RCN.