Colombia femenina cerró con goleada la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 en Paraguay

La Selección Colombia femenina de fútbol hizo la tarea, venció a Paraguay 3-0, pero el resultado no le alcanzó para ser semifinalista del Sudamericano Sub-17, aunque terminó con los mismos puntos de Argentina y Chile: 8.

Según publicó Conmebol, el Grupo A terminó con Argentina, Chile y Colombia en los tres primeros lugares con los mismos puntos, pero son las guachas y las australes las que avanzaron, mientras que las cafeteras tendrán que esperar el duelo de repechaje para confirmar su clasificación al Mundial de Marruecos.

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El camino a la victoria se trazó temprano en el compromiso. Apenas a los 5 minutos, Dayana Torres abrió el marcador desde el punto penal. La ventaja se amplió al minuto 16 gracias a una anotación de Rihanna Cuesta, y la cuenta la cerró Maura Henao a los 88’.

Las dirigidas por el antioqueño Carlos Paniagua finalizaron la fase con 8 puntos, producto de dos empates (1-1 ante Argentina y 0-0 frente a Chile) y dos victorias consecutivas (3-0 contra Bolivia y 3-0 ante Paraguay). En el otro duelo del Grupo A, Argentina y Chile empataron 2-2.

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En el B, las cosas fueron más claras ya que Brasil con 12 puntos terminó como líder seguido de Venezuela con 6 y Ecuador, tercero con 5.

El equipo colombiano formó este domingo con Sofía Prieto; Emiliana Isaza, Sara Rojas, Izabela Cortés (capitana), Saileth Bonnet; Joy Palacios, Juliana Parga, Rihanna Cuesta; Maura Henao, Dayana Torres y Eidy Ruiz.