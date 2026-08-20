Colombia e Israel eliminan la visa desde el 1 de septiembre: así cambia el ingreso entre ambos países

El Gobierno de Israel anunció este jueves 20 de agosto de 2026 que Colombia e Israel eliminarán de manera recíproca el requisito de visa desde el próximo 1 de septiembre, tras conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar.
La medida permitirá que ciudadanos de ambos países ingresen al otro territorio sin una visa previa, aunque deberán cumplir las condiciones migratorias establecidas por las autoridades correspondientes.