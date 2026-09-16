Por cuarto año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para líderes ambientales: informe

Por cuarto año consecutivo, Colombia es el lugar más peligroso del mundo para los líderes ambientales. Esto, según el último informe de la organización Global Witness (Testigo Global), cuyos últimos datos son de 2025.
En total fueron asesinados 39 líderes, una disminución de los 48 del 2024. Hay un dato no menor: casi la mitad de las 39 personas asesinadas en el país eran indígenas; otras 15 eran campesinas.
Fue el caso de Edgar Tumiñá Gembuel, líder indígena asesinado en Toribío, Cauca, tras recibir amenazas de la estructura “Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc.
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El epicentro de la violencia, según el informe, fue el Cauca, con 13 asesinatos registrados. Desde 2012, van 171 líderes ambientales registrados por la organización en ese departamento.
Según el documento, las disputas territoriales estuvieron asociadas a más de la mitad de los asesinatos documentados el año pasado. En Colombia, 35 de los 39 asesinatos estuvieron relacionados con conflictos sobre la tierra.
Hay quienes resisten a esa violencia. Es el caso de Jani Silva, una líder de la Amazonía que ha sido nominada al Premio Nobel de Paz.
Desde hace dos décadas, libra una batalla por proteger la selva mientras esquiva a los grupos armados ilegales que le pusieron precio a su cabeza.
Su causa ha sido la misma siempre, proteger la tierra, frenar la deforestación y demostrar que las comunidades pueden vivir de actividades como la agricultura o la apicultura sin destruir la selva.