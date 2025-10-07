Con Jordan García en el arco, el plan de Colombia para vencer a Sudáfrica y clasificar a cuartos de final del Mundial Sub-20

Derrotar a Sudáfrica y clasificar por sexta vez a los cuartos de final de una Copa Mundo Sub-20, luego de 12 participaciones, es la misión que tiene el seleccionado de Colombia este miércoles (2:30 p.m.) 8 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile.
Y para cumplir la tarea, el conjunto que dirige César Torres contará en el arco a Jordan Javier García Bonnet, un muchacho que tuvo invicta su valla durante 265 minutos, la misma que fue vulnerada por primera vez por el equipo de Nigeria, de penalti, en el cierre de la fase de grupos. En ese encuentro, el guardameta nacido el 20 de junio de 2005 en El Retén, Magdalena, fue figura gracias sus oportunas atajadas en el segundo tiempo.
Tradicionalmente, Colombia ha tenido buenos porteros en los mundiales juveniles y para muestra, los que alcanzaron los cuartos de final en el pasado: René Higuita y Eduardo Niño en la extinta Unión Soviética-1985, Miguel Calero y Óscar Córdoba en Arabia Saudita-1989, Cristian Bonilla en Colombia-2011, Kevin Mier en Polonia-2019 y Luis Marquínez en Argentina-2023.