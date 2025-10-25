Colombia venció a Corea: ya está en octavos de final del Mundial sub-17 de fútbol femenino

La Selección Colombia Sub-17 femenina selló este sábado su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundo de la categoría, que se disputa en Marruecos, al vencer 1-0 a Corea del Sur y asegurarse el segundo lugar del Grupo E.

El conjunto dirigido por el antioqueño Carlos Paniagua logró imponer condiciones ante las asiáticas en el complejo deportivo Mohamed VI, ubicado en la ciudad de Salé, gracias a la mediocampista London Crawford, quien ingresó en la segunda parte para cambiarle la cara al equipo y anotar el gol del triunfo.

Colombia, que había debutado con una dura derrota 4-0 frente a España, recompuso su camino con una goleada 3-0 sobre Costa de Marfil y ahora vuelve a instalarse entre las 16 mejores del mundo, como lo hizo en India 2022, donde alcanzó el subcampeonato. España dominó la zona con 9 puntos, seguida por Colombia (6), Costa de Marfil (1) y Corea (1).

Durante el primer tiempo, las dirigidas por Paniagua se vieron limitadas en la generación de juego ofensivo ante un rival dinámico que presionó alto, aunque sin profundidad. La solidez defensiva de Shaira Collazos, Laura Cano, Sofía García e Izabella Cortés fue clave para mantener el cero en el arco de Isabella Tejada.