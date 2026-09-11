Colombiamoda llega a París para cerrar su circuito global de 2026

Tras pasar por Nueva York, Miami, Cali y Medellín, Colombiamoda cierra su circuito global de moda de 2026 en una de las más importantes capitales de la moda en el mundo: París, en un momento de alta concentración de compradores y líderes del sector.

Le puede interesar: John Galliano, el gran diseñador cancelado en el Met: ¿castigo eterno o posibilidad de redención?

Del 1 al 5 de octubre, cinco marcas colombianas llegarán por primera vez a París para presentar propuestas que ponen en valor el sello de autor, el oficio, la identidad y el ADN creativo de la moda del país. Entre ellas estarán NNT Lab, Andrés Pajón y Bless, que participarán en espacios de conexión con compradores, medios y actores estratégicos de la industria europea.

La llegada a París representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización que Inexmoda desarrolla a través del circuito global. “Colombiamoda París abre una conversación de largo plazo para la moda colombiana en Europa. Es un mercado exigente, sofisticado y con una profunda tradición de moda, pero también es un espacio donde nuestra identidad, nuestro diseño de autor y el valor del oficio pueden encontrar nuevas oportunidades. Más que buscar una presencia puntual, queremos construir relaciones que permitan a las marcas colombianas entender mejor este mercado, conectarse con sus compradores y desarrollar negocios sostenibles en el tiempo. Que La Semana de la Moda de Colombia llegue a París es una señal de que la industria nacional está preparada para ampliar sus fronteras y competir desde aquello que nos hace únicos”, afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

Europa representa una oportunidad para diversificar los mercados de destino de la moda colombiana. En 2025, Colombia exportó US$533,42 millones en productos de moda, entre confecciones, accesorios, calzado, artículos de cuero y pieles. Cerca del 90% de estas ventas tuvo como destino Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, incluido el Caribe, mientras Europa mantiene una participación menor. Ese contexto abre espacio para nuevas relaciones comerciales y para que las marcas colombianas exploren mercados en los que atributos como el diseño de autor, la artesanía y la identidad pueden convertirse en factores de diferenciación.

Uno de los principales espacios será Colombiamoda Selection x ODD Agency, un showroom B2B desarrollado junto a la agencia con sede en Londres, que representa marcas internacionales y colombianas como Andrés Otálora, Esteban Cortazar, Bao Bab, Zut y Waimari. El corner de Colombiamoda Selection estará ubicado en 12 Rue de Presbourg, 75116 París, como un espacio de encuentro y presentación de las marcas ante compradores y actores de la industria, con acceso exclusivo para invitados y profesionales del sector.

ODD Agency desarrolla showrooms privados en París y Nueva York y convoca a compradores internacionales interesados en ampliar sus portafolios. Para las marcas colombianas, este espacio representa una oportunidad de presentar directamente sus propuestas y establecer relaciones comerciales con nuevos mercados.

La agenda también contempla el Networking Cocktail by Colombiamoda, un encuentro que reunirá a compradores, medios, líderes de opinión, personalidades y otros actores estratégicos de la industria europea para fortalecer los vínculos entre Colombia y el ecosistema internacional de la moda.

‘Uniqueness is the new luxury’ es el concepto que expresa la identidad de la moda colombiana y acompaña el recorrido internacional de Colombiamoda. La propuesta pone en valor aquello que distingue a las marcas del país, desde el diseño de autor y la artesanía hasta el conocimiento, la creatividad y las historias que existen detrás de cada creación.

En una industria que está revisando los códigos tradicionales del lujo, la propuesta de valor cobra una mayor importancia. El origen, el oficio y la capacidad de construir productos con una identidad propia son atributos que pueden adquirir un nuevo sentido cuando las marcas entran en mercados internacionales.

Nueva York, Miami, Cali, Medellín y ahora París hacen parte de un circuito que lleva esa identidad a públicos y actores diferentes. Cada parada amplía la conversación y permite mostrar la diversidad de una industria que construye propuestas desde Colombia para el mundo, con una sofisticación y versatilidad acorde a cada mercado.

Lea también: “Modisto de lo sagrado”: la historia del hombre que ha vestido a tres papas

“París nos permite llevar cinco propuestas muy diferentes y mostrar la diversidad que existe dentro de la moda colombiana. NNT Lab, Andrés Pajón y BLESS tienen lenguajes propios y representan distintas maneras de expresar identidad desde Colombia. Queremos que compradores y actores de la industria conozcan esas historias y descubran el valor que hay detrás de cada marca”, señala Manuela Gómez, jefe de Internacionalización de Inexmoda.