Colombianos necesitarían ganar US$18.300 al año para alcanzar el “precio de la felicidad”

Existe una pregunta que casi todas las personas se han hecho en su vida: ¿el dinero verdaderamente compra la felicidad? Aunque suena a un interrogante filosófico, también admite una respuesta cuantificable.
Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, sobre ingresos y felicidad, según el cual los aumentos de ingresos sí elevan el bienestar subjetivo, pero solo hasta cierto punto de saturación. Superado ese umbral, ganar más dinero deja de traducirse en beneficios significativos para la felicidad, entendida aquí a partir de la satisfacción con la vida y el bienestar emocional.