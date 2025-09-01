Comenzó búsqueda de restos de víctimas del conflicto en el cementerio de Caldas, Antioquia

Un nuevo hecho importante para la búsqueda de justicia y reparación a las víctimas del conflicto comenzó esta semana, con la primera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Caldas, en Antioquia, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, intervención que se llevará a cabo hasta el próximo 12 de septiembre.

En esta primera fase, la entidad se centrará en labores de prospección con fines de recuperación de cuerpos están enfocadas en intervenir 22 sitios de interés para la búsqueda, los cuales corresponden a bóvedas individuales en las que se espera recuperar igual número de cuerpos, entre no identificados e identificados no reclamados.

En el cementerio de Caldas, municipio vecino de Medellín, a tan solo 23 kilómetros, la investigación humanitaria y extrajudicial estableció un universo de 70 sitios de interés para la búsqueda, de los cuales 68 son bóvedas individuales y dos son osarios comunes.

De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la Unidad de Búsqueda, en este camposanto fueron inhumados cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el contexto del conflicto armado, entre 1985 y 2016, siendo el periodo entre 2000 y 2011 el que registra la mayor inhumación de estos cuerpos.

La UBPD recalcó que en el cementerio de Caldas estarían inhumados cuerpos de personas dadas por desaparecidas procedentes de otros municipios de Antioquia, como San Francisco, en el Oriente antioqueño; y Angelópolis, en el Suroeste; y también de otras zonas del país como la ciudad de Cartagena, en Bolívar.