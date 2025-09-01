x

Comenzó búsqueda de restos de víctimas del conflicto en el cementerio de Caldas, Antioquia

En este cementerio se habrían inhumado víctimas del conflicto oriundas del Oriente, Suroeste y hasta de la Costa Atlántica.

  El Cementerio del municipio de Caldas tiene 70 sitios de interés para búsqueda de posibles restos de desaparecidos. FOTO: CORTESÍA
  • Comenzó búsqueda de restos de víctimas del conflicto en el cementerio de Caldas, Antioquia
hace 35 minutos
bookmark

Un nuevo hecho importante para la búsqueda de justicia y reparación a las víctimas del conflicto comenzó esta semana, con la primera fase de intervención forense en el cementerio municipal de Caldas, en Antioquia, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, intervención que se llevará a cabo hasta el próximo 12 de septiembre.

En esta primera fase, la entidad se centrará en labores de prospección con fines de recuperación de cuerpos están enfocadas en intervenir 22 sitios de interés para la búsqueda, los cuales corresponden a bóvedas individuales en las que se espera recuperar igual número de cuerpos, entre no identificados e identificados no reclamados.

Lea: La historia de Óscar Chaverra, habitante de calle de Medellín que el Ejército asesinó y presentó como falso guerrillero en Dabeiba

En el cementerio de Caldas, municipio vecino de Medellín, a tan solo 23 kilómetros, la investigación humanitaria y extrajudicial estableció un universo de 70 sitios de interés para la búsqueda, de los cuales 68 son bóvedas individuales y dos son osarios comunes.

De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la Unidad de Búsqueda, en este camposanto fueron inhumados cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el contexto del conflicto armado, entre 1985 y 2016, siendo el periodo entre 2000 y 2011 el que registra la mayor inhumación de estos cuerpos.

La UBPD recalcó que en el cementerio de Caldas estarían inhumados cuerpos de personas dadas por desaparecidas procedentes de otros municipios de Antioquia, como San Francisco, en el Oriente antioqueño; y Angelópolis, en el Suroeste; y también de otras zonas del país como la ciudad de Cartagena, en Bolívar.

Comenzó búsqueda de restos de víctimas del conflicto en el cementerio de Caldas, Antioquia

Las dinámicas de desaparición asociadas al cementerio de Caldas están relacionadas con hechos del conflicto armado en la vía nacional que comunica a Medellín con el Eje Cafetero y el Suroeste antioqueño, principalmente entre el municipio de Caldas y el Alto de Minas, en sectores como La Miel y La Salada.

Lea: Medellín tendrá un nuevo mausoleo para casi 300 cuerpos de desaparecidos sin identificar o que no han sido reclamados

En medio del proceso, la entidad le pidió a las familias buscadoras que consideren que sus parientes desaparecidos puedan estar inhumados en este camposanto, a que se acercan al cementerio de Caldas entre el 1 y el 5 de septiembre y el 8 y el 12 de septiembre, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., para realizar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN a la entidad.

También hizo un llamado a quienes tengan datos que puedan ayudar a la identificación de personas desaparecidas inhumadas en este cementerio o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda a que se acerquen al camposanto y aporten esta información a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda, quienes garantizarán la confidencialidad.

El proceso para la intervención en el cementerio municipal de Caldas ha contado con el apoyo de la parroquia local, la Arquidiócesis de Medellín, la Registraduría, el hospital San Juan de Dios de Caldas, la Alcaldía municipal y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

El Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá tiene un universo de 5.438 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia el registro asciende a 25.548 personas desaparecidas y en Colombia, a 132.877.

Utilidad para la vida