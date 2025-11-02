x

Comerciantes en La Minorista dicen estar dispuestos a dejar de vender animales vivos si la alcaldía los apoya

Comerciantes dicen que están dispuestos a dejar de vender animales vivos, pero con garantías por parte de la Alcaldía.

  • El módulo de fauna tiene doce locales en los que se comercian animales vivos, muchos de ellos todavía en pésimas condiciones. FOTO Manuel Saldarriaga

    El módulo de fauna tiene doce locales en los que se comercian animales vivos, muchos de ellos todavía en pésimas condiciones.

    FOTO Manuel Saldarriaga

Juan Felipe Zuleta Valencia
Juan Felipe Zuleta Valencia

Metro

02 de noviembre de 2025
bookmark

¿Qué hacer con el problemático módulo de fauna de la Minorista? La respuesta fácil, claro, es cerrarlo, evitar que allí se sigan vendiendo animales vivos –una práctica que debería quedar reducida solo a animales de producción y con controles estrictos– y que los comerciantes se dediquen otra cosa.

Pero la realidad es más complicada. Además del debate sobre condiciones sanitarias y bienestar animal, hay una discusión compleja sobre el futuro de los comerciantes, varios de los cuales tienen una tradición familiar en este negocio de más de 70 años. Pero, adicional a ello, en ese módulo de infausta fama –y que muchas veces termina convertido en chivo expiatorio para mostrar resultados ante el desbordado maltrato animal en la ciudad–, hay invertidos recursos públicos, comenzando por los $2.500 millones que puso el Área Metropolitana en 2019 para modernizar este sector de la plaza con la promesa de que se erradicarían totalmente las condiciones deplorables en las que vendieron animales durante décadas allí.

Lea: Final feliz: Odie, el perro rescatado hace 10 años de las vías del metro en Medellín, por fin encontró una familia

Hace dos semanas la Policía ambiental rescató allí 14 gatos, 17 patos, 29 hámsteres sirios y cuatro gallinas. El reporte que entregaron fue vago: señalaron que varios animales tenían baja condición corporal y señales de hacinamiento. Fueron llevados a La Perla.

El procedimiento abrió un interrogante mayor: ¿no hay nada más que pueda hacerse salvo rescatar cada tanto animales en mal estado de salud? ¿La Alcaldía no piensa medírsele a una solución de fondo?

Y es que, al menos bajo la óptica de la ciudadanía, nada parece haber cambiado en el módulo de fauna en los últimos seis años. La propia Personería reiteró a principios de este año que desde 2019 ese sector de la Minorista conformado por catorce locales ha sido objeto de múltiples denuncias por maltrato animal y condiciones deplorables, y que no evidenciaban cambios en el cumplimiento de normas sanitarias y de bienestar animal.

En los últimos cuatro grandes procedimientos que realizaron las autoridades en cabeza de la Policía Ambiental rescataron más de 200 animales desde 2020, incluyendo, además de perros y gatos, aves de todo tipo, como pericos australianos y cisnes negros, pero también conejos, hámster y mini pigs. Han encontrado animales con enfermedades infectocontagiosas, de la piel, de los ojos; en agonía y también muertos.

Sin desconocer la problemática histórica, Edison Alexander Palacio, gerente de la Cooperativa Coomerca, que administra la Minorista, asegura que las cosas sí han cambiado y que, según él, el mismo procedimiento de la semana pasada lo demuestra.

Según Palacio, los animales como patos y hámsteres que se llevó la Policía Ambiental en el último procedimiento de control no tenían enfermedades ni malas condiciones de salud, sino que se encontraban en jaulas pequeñas y en mayor número al permitido, o en otras palabras estaban sometidos a hacinamiento.

También puede leer: Perros y gatos arrasan con la fauna: van 1.200 ataques desde 2022 en el Oriente antioqueño

Palacio defiende que esto en sí es un “avance significativo”, pues el diagnóstico que les entregó la veterinaria que atiende el módulo y que validado por las autoridades dio cuenta de un estado higiénico sanitario aceptable, ningún animal con enfermedades infectocontagiosas en ese momento y un avanzado control de plagas.

De los doce módulos que aún venden animales vivos, Palacio aseguró que solo uno recibió amonestación durante el procedimiento por no tener condiciones higiénicas y sanitarias acordes.

Palacio señaló que en una reunión entre comerciantes posterior al operativo, éstos aseguraron que enfrentan un dilema con las jaulas, que fueron calificadas como inadecuadas por las autoridades, pero de las cuales no pueden desprenderse porque fueron adquiridas con recursos públicos y hacen parte del inventario de la plaza, a pesar de estar dispuestos a adquirir jaulas que cumplan con la normativa para tener a los animales.

¿Dejarán de vender animales vivos en la Plaza Minorista en Medellín?

El gerente de Coomerca aseguró también que los comerciantes están dispuestos a hacer la reconversión económica y dejar de comerciar con animales, pero sostuvo que no han encontrado garantías por parte de la Alcaldía para dar el paso.

En el debate de control político que hubo en abril de este año al módulo de fauna, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, aseguró que en mayo de 2024 hubo una reunión de acompañamiento empresarial con estos comerciantes para invitarlos a participar en formaciones y explorar nuevas fuentes de comercio; sin embargo, según aseguró la funcionaria, ninguno acogió la propuesta que incluía acercamientos con la Oficina Pública de Empleo, los Centros de Emprendimiento y el Banco Distrital, para acceder a fuentes de financiación y líneas de crédito.

Lea: Un profe y el Ernesto Pérez de carne y hueso lideran en Belmira, Antioquia, una estrategia pionera para salvar frailejones

Palacio reconoce que hubo ese ofrecimiento en dicho encuentro, pero sostuvo que en dos reuniones posteriores al debate en el Concejo los comerciantes en su totalidad aceptaron adelantar la reconversión de sus negocios, pero con la garantía de un apoyo económico para poder hacerlo sin quebrarse en el proceso. Sin embargo, de acuerdo con Palacio, no recibieron respuesta por parte del Distrito.

Aquí es donde se pone problemática la búsqueda de soluciones. A dos de los comerciantes que previamente habían decidido dejar de comerciar con animales vivos y vender insumos para animales les fue mal, uno de ellos quebró, apunta Palacio.

Por eso dicen que temen dar el paso, aunque siguen dispuestos a que este sector se convierta en comercio misceláneo para montar distribuidoras de cervezas, ferretería y hasta tecnología.

Incluso surgió una idea que parece ser salomónica y sellar de una vez por todas la historia de la venta de animales vivos en la emblemática plaza y dignificar el derecho al sustento de los comerciantes.

Palacio cuenta que el concejal Juan Ramón Jiménez se comprometió a que si la mayoría de los comerciantes aceptan convertir sus negocios en venta de insumos para animales de producción y para mascotas él trabajaría para hacerle promoción con toda la red animalista de la ciudad, de manera que se convierta en punto obligado para la compra de estos productos.

Alcaldía Gutiérrez guarda silencio por ahora

