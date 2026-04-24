Descubren que el cometa 3I/Atlas tiene agua 40 veces más pesada que la de la Tierra: ¿qué revela ese dato?

Un nuevo análisis realizado con el radiotelescopio ALMA, publicado en Nature Astronomy , revela que ese visitante contiene una proporción de agua semipesada entre 30 y 40 veces superior a la de cualquier cometa local identificado y 40 veces superior a la de los océanos terrestres .

El año pasado, la noticia astronómica más importante fue el paso del cometa interestelar 3I/Atlas por el Sistema Solar, en un viaje relativamente cerca a la Tierra tras el cual siguió su camino para jamás volver. Pero antes de alejarse dejó una pista química que los astrónomos están todavía procesando.

Se trata de una anomalía sin precedentes en la historia de la astronomía cometaria.

El agua semipesada, con fórmula molecular HDO (en lugar de H2O), es una variante del agua común en la que uno de sus átomos de hidrógeno ha sido reemplazado por deuterio, una versión más pesada del mismo elemento que contiene un neutrón adicional en su núcleo.

En términos prácticos, se comporta casi igual que el agua ordinaria, pero su presencia en grandes cantidades revela algo fundamental sobre las condiciones en que se formó.

El deuterio solo se incorpora al agua en grandes proporciones en ambientes extremadamente fríos, a unos 243 grados bajo cero. En esas condiciones, el deuterio desplaza al hidrógeno ligero en la formación de moléculas de hielo.

Los cometas del sistema solar contienen agua deuterada, pero en proporciones modestas: entre uno y cinco átomos de deuterio por cada 10.000 de hidrógeno, rango que apunta a un origen en entornos relativamente cálidos, influenciados por la radiación de estrellas masivas cercanas.

Así lo destaca la revista Wired, que explica que el 3I/Atlas no encaja en ese esquema. En su escenario más conservador, el cometa contiene al menos 66 átomos de deuterio por cada 10.000 de hidrógeno. “Esto es consistente con un origen en un sistema planetario que se formó bajo condiciones físicas y químicas diferentes a las nuestras”, escriben los autores del estudio.

Los datos fueron captados apenas seis días después del perihelio del cometa, el momento de máxima proximidad al Sol, cuando la radiación solar comenzó a sublimar el hielo de su superficie.

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El radiotelescopio identificó las moléculas por sus líneas de emisión en radio, detectando directamente el agua semipesada. Un telescopio óptico habría quedado inutilizable por el brillo solar, pero ALMA pudo leer la química del cometa sin obstáculos.

3I/Atlas ya había dado señales de ser inusual antes de este análisis. Estudios previos reportaron que es rico en metanol, dióxido de carbono y moléculas orgánicas simples, una composición que se aparta de la norma entre los cometas locales.

Hoy, 3I/Atlas se aleja del Sol a unos 60 kilómetros por segundo y no regresará. Existen propuestas para interceptarlo, pero los especialistas consideran más viable estudiarlo con los próximos observatorios de gran campo, como el telescopio Nancy Grace Roman o el Vera C. Rubin.