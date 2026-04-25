En el día de su cumpleaños, David Alonso clasificó en el sexto lugar para el GP de España: ¿cuándo y cómo ver la carrera?

A pesar de la caída que sufrió en los entrenamientos del pasado viernes 24 de abril, David Alonso consiguió acentuarse en los 10 mejores tiempos registrados, lo que le permitió pelear este sábado 25 de abril, el día de su cumpleaños número 20, por la Pole Position.
La Q2 (clasificación final) empezó con un envalentonado arranque por parte del piloto australiano Senna Agius; sin embargo, en la vuelta número 3 apareció el colombo-español David Alonso, quien marcó la vuelta más rápida hasta ese momento de la carrera: 1:39.368.
Alonso lideró la clasificación durante 5 minutos y 3 vueltas, pero no le alcanzó para quedarse con la pole, que consiguió el neerlandés Collin Veijer del equipo Red Bull KTM con 1:39.101, superando al colombiano por 0.267 milésimas, siendo el primer corredor de Países Bajos en hacerse con una pole en la categoría desde Wilco Zeelenberg en 1991.