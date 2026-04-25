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Por el ingreso de drogas a los presos, capturaron a enfermera del hospital de Ciudad Bolívar, Antioquia

La mujer, de 29 años, fue capturada dentro del centro asistencial luego de que fuera investigada por ingresar las sustancias en sus partes íntimas a miembros de la banda de Carne Rancia.

  • La enfermera Adriana Franco Rodríguez, de 29 años, era empleada del Hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño, y su captura se produjo dentro del centro asistencial. FOTOS: CORTESÍA
    La enfermera Adriana Franco Rodríguez, de 29 años, era empleada del Hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, Suroeste antioqueño, y su captura se produjo dentro del centro asistencial. FOTOS: CORTESÍA
  • Así se produjo la captura de la enfermera dentro del Hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, el pasado miércoles, para posteriormente ser reseñada en el marco del proceso judicial que se lleva en su contra. FOTOS: CORTESÍA POLICÍA ANTIOQUIA
    Así se produjo la captura de la enfermera dentro del Hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, el pasado miércoles, para posteriormente ser reseñada en el marco del proceso judicial que se lleva en su contra. FOTOS: CORTESÍA POLICÍA ANTIOQUIA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Una enfermera del hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, Antioquia, fue capturada por agentes de la Policía dentro de este centro asistencial al ser señalada de ingresar sustancias estupefacientes a los presos de la estación de policía de la localidad cuando se realizaban jornadas de salud.

Se trata de la profesional Adriana Franco Rodríguez, de 29 años, quien era contratista de este hospital y, además de atender a los enfermos, era una de las designadas para visitar viviendas, entidades públicas y privadas para realizar estas actividades.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, expresó que “la capturada, al parecer, aprovechaba su rol en brigadas de salud realizadas en la estación de policía para ingresar sustancias estupefacientes, las cuales posteriormente eran comercializadas a personas privadas de la libertad, obteniendo beneficios económicos”.

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Al parecer estas drogas serían entregadas a integrantes de la banda de Carne Rancia, liderada por Andrés Felipe Morales Marín, alias Carne Rancia, quienes se encuentran privados de la libertad en esta estación de policía.

Así se produjo la captura de la enfermera dentro del Hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, el pasado miércoles, para posteriormente ser reseñada en el marco del proceso judicial que se lleva en su contra. FOTOS: <b>CORTESÍA POLICÍA ANTIOQUIA</b>
Así se produjo la captura de la enfermera dentro del Hospital La Merced, de Ciudad Bolívar, el pasado miércoles, para posteriormente ser reseñada en el marco del proceso judicial que se lleva en su contra. FOTOS: CORTESÍA POLICÍA ANTIOQUIA

Se investiga si su enlace sería un presunto integrante de este grupo criminal, conocido con el alias de Minorco, un hombre de 24 años que fue capturado el 5 de julio de 2023 como integrante de la facción de este grupo que opera en el barrio El Manzanillo, de este municipio.

Estuvo capturado los últimos dos años por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, pero en medio de su proceso judicial habría recobrado la libertad desde hace dos semanas.

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La captura de la enfermera Franco Rodríguez se produjo el pasado miércoles dentro de este centro asistencial y tras ser presentada ante el juez de control de garantías, fue enviada a la cárcel Pedregal, de Medellín, por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Esto pese a no allanarse a cargos en las audiencias concentradas.

En medio del operativo, a la capturada le incautaron un teléfono celular, el cual está siendo investigado para obtener más evidencias sobre presuntos movimientos criminales por parte de esta profesional de la salud.

El coronel Muñoz indicó que las investigaciones en contra de Franco Rodríguez se venían realizando desde noviembre del año pasado, cuando algunos uniformados se percataron de irregularidades durante las brigadas de salud dentro de los calabozos.

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