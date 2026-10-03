¿Va a viajar al exterior? Conozca las comisiones de su tarjeta de crédito antes de usarla

Con el inicio de la semana de receso escolar, miles de familias colombianas preparan sus maletas para viajar dentro y fuera del país. Para quienes tienen previsto salir, hay un factor que puede favorecer el presupuesto: una tasa de cambio inferior a la registrada hace un año.
Sin embargo, se deben tener en cuenta los cobros en comisiones por el uso de tarjetas de crédito en el extranjero. En las diferentes entidades los cobros pueden variar desde 0% a 3,5% para estos plásticos.
Entre las entidades revisadas, Banco Popular registra una comisión de 2,5% para sus tarjetas Visa y Mastercard, mientras que para la Tarjeta Exprés el cobro llega a 3,5%. En Av Villas, la comisión reportada es de 2,90% sobre las compras internacionales.