¿Le llegó un mensaje sobre una multa, póliza o paquete retenido? Así puede detectar si es una estafa

Un mensaje de texto que anuncia una supuesta multa, una póliza con inconsistencias, una indemnización pendiente o incluso un paquete retenido puede parecer una comunicación rutinaria.
Sin embargo, detrás de ese aviso puede estar una modalidad de fraude digital conocida como smishing, una estrategia con la que los delincuentes buscan llevar a sus víctimas a sitios falsos para quedarse con información personal y financiera.
La modalidad aprovecha precisamente situaciones que generan preocupación o sensación de urgencia. El mensaje puede advertir que una cuenta será cerrada, que existe un pago pendiente o que es necesario actualizar algún dato para completar un trámite. El objetivo es que la persona actúe rápidamente, haga clic en un enlace y termine entregando información que debería permanecer bajo su control.
Bancolombia explica que los delincuentes pueden hacerse pasar por entidades financieras, aseguradoras, empresas de transporte y otras organizaciones con las que las personas tienen contacto habitual. En los mensajes pueden aparecer supuestas inconsistencias en pólizas de vida, indemnizaciones a punto de vencer, actualizaciones bancarias, multas, comparendos, embargos, procesos legales o paquetes retenidos.
Entre las frases que pueden utilizar los delincuentes están: “Su póliza de vida presenta una inconsistencia. Actualice sus datos aquí”, “Tiene una indemnización pendiente por reclamar” o “Su pedido está retenido por falta de actualización de datos”. También pueden recurrir a advertencias como “Su banco cerrará su cuenta. Evítelo actualizando sus datos”.
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