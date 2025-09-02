¿Cómo evitar que tu perro recoja basura y todo lo que encuentra en la calle?

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Es un golpe a la estructura responsable del atentado al helicóptero en el que murieron 13 uniformados.
Las imágenes difundidas por el mandatario dan cuenta de una breve persecución a la embarcación. La lancha rápida no se detenía y, desde el aire, fue atacada por lo que parecían dos misiles.
El presidente de Estados Unidos acusó a Maduro de practicar el terrorismo, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que su país seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga.
Se espera que sean 30 trenes de seis vagones cada uno que lleguen a la capital del país para completar el futuro sistema Metro de Bogotá.
La escena sorprendió a peatones que se encontraban en la zona, quienes registraron el inusual festejo.
id