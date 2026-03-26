“No me arrepiento de haber presentado la tributaria”: Alberto Carrasquilla sobre la reforma que generó el estallido social de 2021

Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda en dos oportunidades: en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2003–2007) y en el de Iván Duque (2018–2021). También fue decano de Economía en la Universidad de los Andes y líder en investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington.
Sin embargo, reconoció que, de toda su carrera, el momento más difícil fue su segundo periodo en el Ministerio de Hacienda, durante la presidencia de Duque, debido a la pandemia que dejó al país paralizado, afectó a varias empresas y aumentó aún más la brecha de informalidad que de por sí ya es alta.
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La pandemia dejó un déficit fiscal de 7,1 % del PIB en 2021, uno de los más altos en la historia del país, puesto que el Gobierno debía buscar alternativas para atender al sector salud y proporcionar vacunas a toda la población, entre otros factores sociales que desencadenaron una crisis que, para varios expertos, fue bien manejada.
Para ese entonces, Carrasquilla vio necesario implementar una reforma tributaria llamada Ley de Solidaridad Sostenible, destinada a subsanar una tercera parte de ese hueco fiscal. La propuesta buscaba recaudar en poco tiempo entre $23.4 billones y $26.1 billones de pesos, por lo que impactaría a la clase media, ya que se pretendía ampliar el número de contribuyentes, gravar con IVA productos que antes no lo tenían, reducir impuestos a empresas como las mipymes, entre otros aspectos.