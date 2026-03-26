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Si su plan es hacer deporte en Semana Santa, pilas: así van a funcionar los escenarios del Inder en Medellín

Las ciclovías se harán el domingo de ramos y de resurrección pero no el jueves ni el viernes santo.

  • La mayoría de escenarios presentarán modificaciones para el jueves y el viernes santo. FOTO: Camilo Suárez
    La mayoría de escenarios presentarán modificaciones para el jueves y el viernes santo. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 1 hora
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Desde el Inder se anunció que durante la Semana Santa sus espacios de recreación y deporte estarán disponibles para la comunidad, pero con ciertas modificaciones.

En el caso de las piscinas, los horarios serán los mismos, pero el jueves y viernes santo, 2 y 3 de abril respectivamente, solo funcionarán hasta medio día.

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Una de las actividades más apetecidas por la ciudadanía es la ciclovía. Esta se desarrollará en los trayectos normales tanto el domingo de ramos como el de resurrección, pero no estarán activas ni jueves ni viernes santo.

Por su parte, la Bolera Suramericana ubicada en la Unidad Deportiva de Belén, prestará su habitual servicio hasta el miércoles 1 de abril a las 12:00 m, y estará cerrada hasta el lunes 6 de abril. Mientras que el Parque Juan Pablo II operará en el horario de siempre hasta ese mismo miércoles, y el jueves y viernes tendrá horarios de días festivos.

“Del 30 de marzo al 4 de abril, no habrá oferta institucional; sin embargo, los escenarios estarán disponibles para la práctica libre. Habrá programación especial en escenarios como la Unidad Deportiva Granizal, la cancha cubierta Villa del Socorro, el Coliseo La 45, Moravia, el Parque Juanes de la Paz, Robledo, La Ladera, Miraflores y La Asomadera, entre otros, que contarán con opciones de recreación los días lunes, martes y miércoles de esa semana. Estos espacios tendrán actividad física guiada, clases grupales, rumba aeróbica y entrenamientos funcionales”, dijo el Inder a través de un comunicado.

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Entre tanto, programas como Canas al Aire y Sin Límites –en los que participan adultos mayores y personas con discapacidad– mantendrán su programación pero sólo en jornadas puntuales, y los gimnasios al aire libre estarán disponibles durante los fines de semana en horarios establecidos.

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