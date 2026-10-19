¿Cómo mejorar su historial crediticio? Claves para acceder a préstamos y no ‘morir en el intento’

El historial crediticio funciona como una carta de presentación ante bancos y comercios cuando una persona solicita un préstamo, una tarjeta de crédito u otro producto financiero. Por eso, mantener un buen comportamiento de pago puede aumentar las posibilidades de obtener financiación y acceder a tasas de interés más bajas. Eso no es fácil, construir esa reputación financiera puede ser un desafío para quienes nunca han tenido créditos. Según un estudio global de TransUnion, más de 23 millones de consumidores en Colombia no tienen acceso al crédito o cuentan con acceso insuficiente por la falta de experiencia crediticia.

¿Qué revisan las entidades para evaluar su historial crediticio?

Las centrales de riesgo, como DataCrédito y TransUnion, recopilan información sobre los créditos y las obligaciones financieras de las personas. Con esos datos calculan un puntaje crediticio que ayuda a las entidades a evaluar la capacidad y la probabilidad de pago. Para establecer esa calificación, tienen en cuenta aspectos como el cumplimiento de las cuotas, la puntualidad de los pagos y los retrasos en las obligaciones. Lea igual: ¿Cómo eliminar un reporte negativo en Datacrédito? Guía para mejorar su historial crediticio en 2025 Esteban Uribe, especialista de Bancolombia, mencionó que el propósito de las centrales de riesgo es facilitar la conexión entre quienes necesitan dinero prestado y las entidades que lo ofrecen. Estar registrado en estas bases de datos no es necesariamente negativo. Según el informe de Bancolombia, el 92% de las obligaciones reportadas en DataCrédito tienen información positiva. Lo que puede perjudicar la reputación financiera es incumplir los pagos o acumular retrasos.

¿Cómo mejorar el puntaje crediticio?

La recomendación principal de DataCrédito Experian es pagar las obligaciones en las fechas acordadas. Esto incluye tarjetas de crédito, servicios públicos y planes de telefonía pospago. Si existe una deuda vencida, ponerse al día ayuda a corregir el incumplimiento, aunque no garantiza una mejora inmediata del puntaje. También es importante evitar endeudarse innecesariamente y mantener bajos los saldos utilizados de las tarjetas y los cupos de crédito. Tener muchas obligaciones no significa contar con una mejor salud financiera si los ingresos no alcanzan para pagarlas. Le puede gustar: ¿Está en Datacrédito? Estas son las opciones de financiamiento para reportados Otro consejo es conservar abiertas las cuentas de crédito durante un tiempo prolongado, siempre que sean convenientes y se administren responsablemente. Esto permite demostrar una relación estable con los acreedores y un comportamiento de pago consistente.

¿Cómo construir un historial crediticio desde cero?

Una alternativa es solicitar una tarjeta de crédito que se ajuste a los ingresos y a la capacidad de pago. Antes de elegirla, conviene revisar si cobra cuota de manejo y si tiene cláusulas de permanencia. Para evitar intereses, Bancolombia recomienda pagar el saldo completo a fin de mes. Si una entidad no aprueba una tarjeta tradicional, otra posibilidad es consultar por una tarjeta de crédito amparada, siempre que quede a nombre de quien busca construir su historial y que las condiciones permitan registrar su comportamiento de pago.

Abrir una cuenta de ahorros, pagar los servicios a nombre propio y utilizar responsablemente una tarjeta de crédito son alternativas para construir un historial financiero. FOTO CORTESÍA

También existen tarjetas dirigidas a jóvenes y universitarios. El informe de Bancolombia menciona como ejemplo la Tarjeta Crédito Joven de esa entidad, para la cual señala como requisito tres extractos de una cuenta de ahorros que muestren ingresos mensuales superiores a $200.000. Otra opción es abrir una cuenta de ahorros y depositar allí los ingresos de manera regular. Aunque esto no equivale por sí solo a tener un crédito, los movimientos constantes pueden ayudar a demostrar estabilidad financiera ante un banco.

¿Pagar los servicios públicos ayuda a mejorar el historial?

Sí. Las facturas de servicios públicos, internet, telefonía y televisión por cable pueden contribuir a construir una experiencia de pago cuando están a nombre de la persona. Para aprovechar esta posibilidad, se recomienda solicitar el cambio de titularidad cuando las facturas estén a nombre de un familiar y elegir un plan de celular pospago que se pueda pagar sin dificultades. Lo importante es cumplir las fechas y evitar acumular obligaciones vencidas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las compras a crédito en almacenes también pueden servir para construir experiencia financiera. En estos casos, cumplir las cuotas acordadas es fundamental, porque los retrasos pueden generar costos adicionales y afectar el historial.

¿Dónde consultar gratis el historial crediticio?

DataCrédito Experian permite consultar gratuitamente el historial a través de www.midatacredito.com. Quienes no tengan una cuenta deben registrarse con sus datos para acceder a la información sobre las obligaciones y cuentas que tienen o han tenido. La plataforma también ofrece planes con servicios adicionales, como información detallada del puntaje, alertas cuando distintas entidades consultan el historial y herramientas para prevenir fraudes por robo de identidad. En definitiva, mejorar la reputación crediticia no depende de acumular préstamos, sino de demostrar que las obligaciones se pueden administrar y pagar de manera responsable. Elegir productos acordes con los ingresos, mantener las cuentas al día y evitar deudas innecesarias son medidas que pueden facilitar el acceso a financiación en el futuro. Entérese: Se hundió en el Congreso la ley de “borrón y cuenta nueva”, ¿Qué pasará con quienes están reportados?

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