Estos serán los horarios del Metro de Medellín para el concierto de J Balvin este sábado 29 de noviembre

Es uno de los grandes conciertos de fin de año, J Balvin regresa a su ciudad con un show único, que promete grandes invitados y muchísimas sorpresas para sus asistentes.
El show, llamado ‘Hecho en Medellín, Ciudad primavera’, tendrá un escenario 360°, lo que permitirá una visibilidad total desde todas las localidades. El despliegue técnico y creativo fue curado por el mismo Balvin y la puesta en escena tendrá un altísimo nivel. Habrá más de 50 bailarines colombianos y un equipo artístico de más de 70 personas en tarima que acompañarán al artista en estos conciertos.
Puede leer: Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%
Para este show, el Metro de Medellín, además de traer la tarjeta Cívica Conmemorativa para el artista anunció cómo será el funcionamiento del sistema este sábado y domingo.