¿Cómo tus gatos “te adiestran”?: tácticas de manipulación felina

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Sucedió en el camino de ambos mandatarios en Nueva York cuando el presidente francés intentaba llegar a la Embajada de Francia, pero se encontró con el tráfico paralizado por el paso del presidente estadounidense.
A través de un video publicado por una tiktoker y empresaria ecuatoriana, una familia colombiana obtuvo noticias de un familiar que estaba desaparecido desde hace dos años.
El fallo del CNE le cambia el ajedrez al presidente Petro de cara a las elecciones de 2026. De aquí al viernes tienen que decidir qué hacer. ¿Le apostarán a una interpartidista? ¿O algunos candidatos decidirán mejor ir a marzo?
La inclusión de Daniel Quintero en la consulta del pretismo desató una fuerte división interna. “Prefiero perder 1.000 elecciones a perder mi coherencia”, dijo el exdirector de Prosperidad Social.
José Urían ganó la cuarta etapa del Clásico RCN con final en Facatativá. Triunfó ante el veterano Óscar Sevilla, de 48 años de edad.
id