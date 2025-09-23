¿Cómo tus gatos “te adiestran”?: tácticas de manipulación felina

Sucedió en el camino de ambos mandatarios en Nueva York cuando el presidente francés intentaba llegar a la Embajada de Francia, pero se encontró con el tráfico paralizado por el paso del presidente estadounidense.

¡De película! Macron quedó bloqueado en la calle por caravana de Trump y lo llamó: “Está bloqueado por tu culpa”

