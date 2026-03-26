Mbappé negó que le hayan examinado la rodilla equivocada

El astro francés Kylian Mbappé, titular hoy con Francia en el amistoso contra Brasil, desmintió las informaciones según las cuales el Real Madrid habría examinado la rodilla equivocada durante un chequeo para evaluar su reciente lesión, que lo apartó de los terrenos de juego cerca de dos meses desde finales de diciembre.

El capitán de la selección francesa habría sido examinado en la rodilla derecha por el cuerpo médico de su club, según la prensa española y francesa, lo que habría retrasado la evaluación de su lesión en la rodilla izquierda.

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“La noticia de que me habían examinado la rodilla equivocada no es cierta”, dijo el delantero en rueda de prensa, en la víspera del partido amistoso entre Francia y Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts, Estados Unidos.