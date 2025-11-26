Está que se va completa la vía que lleva a San Luis, Antioquia: municipio teme quedar desconectado

El municipio de San Luis tiene uno de los puntos más críticos en todo del departamento. Esta es una de las vías más transitadas por los antioqueños, sin embargo, debido a una pérdida de banca, se ha visto gravemente afectada la movilidad.

Recientemente, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, el alcalde del municipio de San Luis, Cesar Abad Buitrago Arias, y personal de la interventoría, visitaron el punto crítico ubicado en el km 1+000 de la vía Autopista – San Luis.

De manera conjunta y ante la gravedad de la situación, las autoridades tomaron acciones drásticas y de forma inmediata, para ejecutar actividades que garanticen la movilidad, mientras se adelantan los estudios y diseños para implementar una solución definitiva.

“Este es uno de los puntos críticos que tenemos en Antioquia que venimos atendiendo con nuestros contratos de reacción inmediata, pero que no ha sido fácil estabilizar, por eso lo hemos priorizado y empezaremos obras de mitigación para que no haya inconvenientes en la movilidad por este sector”, indicó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango.

Las acciones a desarrollar implican la instalación de tubería para dar continuidad al flujo de aguas de la cuneta, evitando su cruce hacia el talud inferior, y también la reparación de la superficie de rodadura con material fresado.