Así fue la emotiva propuesta de matrimonio en pleno concierto de Shakira en el Pascual Guerrero

La cantante barranquillera Shakira volvió a presentarse en Cali tras casi dos décadas. La doble fecha realizada en la capital valluna de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour dejaron momentos inolvidables dentro de los espectadores.

Uno de los instantes más especiales del fin de semana no se originó en la tarima, sino entre el público. En medio de la interpretación de Antología, una de las canciones más icónicas de Shakira, un hombre se arrodilló para pedirle matrimonio a su pareja.

El romántico suceso que se desarrolló en la multitud cautivó a los miles de asistentes. Los gritos y aplausos se hicieron presentes inmediatamente, y el novio reaccionó diciendo que sí a la propuesta.

El instante fue capturado en video por varios espectadores y se hizo viral a través de las redes sociales en donde los internautas comentaron que el ambiente del concierto, cargado de amor y nostalgia, se convirtió en el escenario perfecto para una propuesta irrechazable.