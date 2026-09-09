Condenaron a 17 años de prisión al hombre que causó la muerte de la madre del coronel (r) Esparza

A 17 años y 5 meses de prisión fue condenado Juan Carlos Ortiz Flórez por su responsabilidad en la muerte de Raquel Guerrero, de 84 años, durante un intento de hurto ocurrido en Bucaramanga. La sentencia fue dictada por un juez de conocimiento luego de que el procesado aceptara los cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado tentado y porte de armas de fuego mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
La víctima era madre del coronel en retiro José Luis Esparza, quien hizo parte de la operación militar conocida como Operación Jaque, realizada en 2008 para rescatar a un grupo de secuestrados que permanecían en poder de las Farc.
En contexto: Murió la madre de José Luis Esparza, general de la ‘Operación Jaque’, tras las lesiones que sufrió en un atraco en Bucaramanga