Arranca Conexión Summit y proyecta que energía y salud impulsen el empleo startup en Medellín

Este martes 18 de agosto arrancó uno de los eventos de emprendimiento de mayor relevancia en Medellín: Conexión. Un espacio donde no solo se generan conversaciones entre corporativos, sino donde se habla de los temas de mayor importante para el tejido emprendedor de la ciudad.
Son varios los frentes que se discutirán entre este martes y miércoles de evento. Uno de ellos obedece al crecimiento del ecosistema y la generación de empleo en los próximos años.
Precisamente en la apertura del evento se mencionó que la energía, la salud, las finanzas y la educación aparecen entre los sectores con mayor potencial para el desarrollo de nuevas empresas y generación de empleo dentro del ecosistema startup hacia 2030.
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Así lo explicó Tomás Ríos, director de On.going, durante Conexión Summit, al referirse a los sectores que la organización ha analizado y a las oportunidades que pueden surgir desde las universidades y otros actores del ecosistema emprendedor.
Ríos señaló que la energía tendrá una evolución importante, especialmente por el papel que Medellín y Colombia tienen en este campo. Como ejemplo, mencionó a Erco, una compañía que nació a partir de un proyecto de grado en la Universidad EAFIT y que posteriormente se vinculó con las grandes generadoras de energía de la ciudad.
A su juicio, este sector representa una de las áreas relevantes para el ecosistema no solo de Medellín, sino también del país.
La salud es otro de los campos que, según el director de On.going, viene mostrando una evolución significativa. A este se suma el sector financiero, especialmente por las oportunidades relacionadas con la inclusión financiera y la innovación.
Ríos sostuvo que todavía existe una parte de la población nacional que no está cubierta por el sistema financiero, lo que representa un espacio para que nuevas iniciativas desarrollen soluciones.