La fiesta de Benedetti y otros secretos en De Buena Fuente

El viernes, 29 de agosto, en Bogotá hubo una gran fiesta realizada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en razón de su cumpleaños. Al Grand Hayatt, uno de los hoteles más exclusivos del país, llegaron varias personalidades del Gobierno, incluyendo al presidente Gustavo Petro que antes se encontraba en un evento en Bucaramanga. La invitación que Benedetti había enviado días antes también incluía a varios congresistas y sus parejas.
EL COLOMBIANO le preguntó a la excanciller Laura Sarabia si iba ir a la fiesta y dijo que no. En las fotos se ve a Daniel Rojas, el ministro de Educación, y a Irene Vélez, la exministra de Minas que ha defendido las banderas del feminismo en otras ocasiones. La fiesta, dijeron quienes estuvieron allí, salió muy bien y Benedetti pasó feliz. Hoy es el hombre más poderoso del Gobierno a pesar de sus numerosas investigaciones en la Corte Suprema que, nadie sabe por qué, siguen sin avanzar. Tampoco fue Alfredo Saade.
