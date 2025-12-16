Consejo de Estado determinó que la viuda de Luis Carlos Galán no tenía derecho a pensión de sobreviviente: esto explicaron

La Sección Segunda del Consejo de Estado decidió en última instancia revocar la pensión de jubilación post mortem que recibía Gloria Pachón de Galán al encontrar que su esposo, el inmolado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, no cumplió con el requisito de tiempo de servicio necesario.
Además, sostuvo que las obras literarias presentadas para completar ese tiempo no cumplían con las exigencias legales de ser textos de enseñanza pedagógica.
El alto tribunal explicó con detalle las razones por las cuales el régimen especial de los congresistas, conocido por ser más beneficioso, no aplicaba para el caso de Luis Carlos Galán.
La Sala señaló que la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, normas que crearon este régimen pensional especial, entraron en vigencia años después de la muerte del político liberal.
Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, mientras que la ley que favorecía a los congresistas comenzó a regir el 18 de mayo de 1992.