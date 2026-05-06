Consejo de Estado avala acuerdos de pago por internet y computadores en teletrabajo

El Consejo de Estado mantuvo vigentes las normas que permiten acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos asociados al teletrabajo, como internet, energía y uso de computadores personales. La decisión se dio luego de negar una demanda que buscaba suspender varios artículos del reglamento expedido por el Gobierno en 2022.

La demanda fue presentada por el ciudadano Roger Adrián Villalba Ortega, quien argumentó que las reglas actuales vulneraban la ley de teletrabajo de 2008. Según sostuvo, esa legislación establecía que las empresas debían suministrar los equipos tecnológicos y asumir los costos de energía y conectividad de los empleados que trabajan desde casa.

El demandante cuestionó especialmente que las normas permitan pactar un auxilio económico mensual entre las partes, pues consideró que ese dinero podría ser inferior al valor real de los servicios públicos. También criticó la posibilidad de que los trabajadores utilicen y respondan por sus propios computadores.