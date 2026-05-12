¿Marco Rubio viajó a China usando la misma sudadera de la captura de Maduro? Una foto desató revuelo

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajó este martes rumbo a Pekín junto al presidente Donald Trump para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping, en medio de las tensiones con Irán y Taiwán.

El hijo de inmigrantes cubanos y mano derecha de Trump visita por primera vez el gigante asiático y ha defendido con firmeza los derechos humanos en China, país que lo sancionó en dos ocasiones, una medida más comúnmente utilizada por Estados Unidos contra sus adversarios.

En contexto: Trump y Xi Jinping se verán cara a cara en medio de tensiones con Taiwán e Irán, ¿limarán asperezas?

Sin embargo, lo que llama la atención no es solo su visita a China, sino que el director de Comunicaciones de la Casa Blanca publicó una imagen en la que Rubio aparece usando exactamente el mismo conjunto de marca Nike con el que capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela, aquella madrugada del 3 de enero de este año.

La imagen fue compartida por Steven Cheung, actual director de Comunicaciones de la Casa Blanca, quien escribió en sus redes sociales: “¡El secretario Rubio luciendo el Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”