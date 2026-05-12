Madres emprendedoras lideran acceso a créditos: representan el 85% de mujeres financiadas

Bancamía reveló un panorama sobre la participación de las mujeres cabeza de hogar dentro del sistema financiero y el papel que desempeñan en el crecimiento económico de miles de familias colombianas, esto como parte de la celebración del Día de la Madre. Según cifras entregadas por la entidad perteneciente a la Fundación Microfinanzas BBVA, el 77% de las clientas que actualmente utilizan productos como créditos, cuentas de ahorro, CDT y seguros son madres de familia. Además, dentro del grupo de mujeres con acceso a crédito, el 85% corresponde a madres emprendedoras que utilizan estos recursos para fortalecer sus negocios y sostener sus hogares. La entidad destacó que las mujeres representan actualmente el 57% del total de clientes con crédito y registran un Índice de Cartera Vencida del 4,58%, cifra que se ubica por debajo del promedio general del banco. Para la organización, esto evidencia un manejo responsable de las obligaciones financieras y un uso del crédito enfocado en el crecimiento productivo y el bienestar familiar.

Gladys Echávez hace parte de las miles de madres colombianas impulsan sus emprendimientos y sostienen sus hogares gracias al acceso a productos financieros y créditos productivos. FOTO: Bancamía.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el informe fue el papel de las madres rurales dentro de la economía colombiana. De las más de 274.000 mujeres rurales vinculadas a la entidad, el 83% son madres. En el caso específico de las microempresarias con crédito, ellas representan el 89%. La entidad aseguró que muchas de estas mujeres no solo impulsan pequeños negocios agrícolas y comerciales, sino que también generan empleo y promueven prácticas sostenibles en sus territorios. Lea aquí: La literatura del barrio: una deuda con la voz de las mujeres Uno de los casos destacados es el de Gladys Echávez, una emprendedora de 61 años radicada en Pamplonita, Norte de Santander, quien desde hace más de tres décadas trabaja en la producción de café orgánico. A través de su marca “Santa Isabel”, Gladys lidera una asociación conformada por 25 mujeres rurales que gestionan maquinaria para transformar el grano y fortalecer la economía local. Además de su producción cafetera, la emprendedora ha desarrollado un modelo de economía circular utilizando residuos de madera de las plantas de café para fabricar juguetes artesanales para mascotas bajo la marca “Pa’ los dog”.

Bancamía destacó el papel de las mujeres rurales y microempresarias en la economía familiar y regional del país. FOTO: Bancamía