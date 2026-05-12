Madres emprendedoras lideran acceso a créditos: representan el 85% de mujeres financiadas

Bancamía reveló un panorama sobre la participación de las mujeres cabeza de hogar dentro del sistema financiero y el papel que desempeñan en el crecimiento económico de miles de familias colombianas, esto como parte de la celebración del Día de la Madre.
Según cifras entregadas por la entidad perteneciente a la Fundación Microfinanzas BBVA, el 77% de las clientas que actualmente utilizan productos como créditos, cuentas de ahorro, CDT y seguros son madres de familia. Además, dentro del grupo de mujeres con acceso a crédito, el 85% corresponde a madres emprendedoras que utilizan estos recursos para fortalecer sus negocios y sostener sus hogares.
La entidad destacó que las mujeres representan actualmente el 57% del total de clientes con crédito y registran un Índice de Cartera Vencida del 4,58%, cifra que se ubica por debajo del promedio general del banco. Para la organización, esto evidencia un manejo responsable de las obligaciones financieras y un uso del crédito enfocado en el crecimiento productivo y el bienestar familiar.