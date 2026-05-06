Peleas y hasta amenazas por otra constituyente, pero en la UNAL

La convulsión con la que el presidente Gustavo Petro maneja los asuntos del país llega hasta la academia. Tras la visita el pasado martes en Universidad Nacional en Bogotá se armó un alboroto. Fue a la inauguración del edificio de la Facultad de Bellas Artes, pero de paso abrió dos frentes de discusión.
Por un lado, el debate en torno al proceso de constituyente universitaria y sus implicaciones sobre la gobernanza del campus; y por el otro, las críticas sobre el tono político del acto de inauguración, en el que el mandatario fue señalado por atribuirse una obra iniciada en administraciones anteriores.
La jornada estuvo marcada por la aparición de consignas en distintos puntos del campus: mensajes contra el Pacto Histórico, el propio Petro y Juliana Guerrero, señalada de falsificar su título para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes; pero sobre todo contra el proceso de constituyente universitaria que es distinto a la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno.
Las tensiones no pararon ahí. Este miércoles, un día después de la visita de Petro, la Universidad amaneció con nuevos grafitis dirigidos contra profesores críticos de la iniciativa, entre ellos Diego Torres, quien ha advertido que este mecanismo podría “politizar” la institución y abrir la puerta a un mayor control del Gobierno Nacional.