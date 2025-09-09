Continúa la búsqueda de Yudi Alexandra Castellanos, arrastrada por el río Güejar; ya hay video del momento

La angustia no cesa para la familia de Yudi Alexandra Castellanos Solano, la joven tunjana desaparecida desde el pasado domingo, cuando fue arrastrada por la fuerte corriente del río Güejar durante una caminata turística en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en el Meta. El hecho ocurrió el 7 de septiembre en el sector conocido como Las Tres Cascadas, adonde Yudi llegó junto a su madre y un grupo de 30 personas. Según relató su hermano, al intentar cruzar un tramo del río con la ayuda de un guía de la agencia que contrató el recorrido, la joven pisó una corriente que terminó arrastrándola sin que nadie pudiera detenerla. Poco antes del accidente, Yudi había pedido a su hermano que le grabara un video, el último recuerdo que conserva la familia. Lea también: Angustia en La Macarena: joven tunjana desapareció tras ser arrastrada por el río Güejar

Desde entonces, la búsqueda ha resultado infructuosa. Su madre, Ana Victoria Solano, asegura que no han recibido la ayuda necesaria de las autoridades locales ni departamentales, y que han sido principalmente miembros de la comunidad y algunos voluntarios de la Defensa Civil quienes han asumido el esfuerzo de rastrear el río.

“Lo más urgente que necesitamos es caretas, la comunidad está organizada en grupos”, expresó en un video difundido en redes sociales, en el que también denunció que la ayuda prometida por las entidades aún no ha llegado. La familia responsabiliza a la agencia que organizó la caminata por no brindar las condiciones de seguridad adecuadas para el cruce del río. Aseguran que, tras la tragedia, la compañía ha sido negligente y hasta los bloqueó en redes sociales cuando pidieron explicaciones.