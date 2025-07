“Usted amenazó al juez que absolvió a mi hermano”: así ha sido el rifirrafe entre Uribe y Petro por el juicio al expresidente

Las publicaciones de Petro han estado encaminadas en la jueza que dará el fallo en el caso contra el expresidente, a raíz de un perfil publicado en un medio periodístico en el que se habla sobre quién es ella. “En colombia hay una justicia presionada, incluso desde dentro mismo del poder judicial, por corrientes ideológicas que no jurídicas, que buscan es un derecho para el privilegiado y no para el pueblo” (sic) fue lo que escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Alvaro Uribe Vélez”, escribió en su cuenta de X, agregando que supuestamente no lo ha hecho “por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general”.