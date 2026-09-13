Un contrato de comunicaciones desató un debate por el presunto uso de recursos públicos para la imagen del alcalde

Un contrato de asesoría en comunicación política suscrito por la Alcaldía de El Retiro se convirtió en el centro de una disputa que enfrenta al mandatario Santiago Montoya con el concejal de oposición Simón Moreno.
En un debate de control político, Moreno afirmó que los informes presentados por la firma Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación S.A.S. para sustentar el pago de honorarios contienen elementos que, a su juicio, apuntan a la promoción de la figura del alcalde y no a la divulgación de la gestión institucional.
Montoya rechaza esa lectura. Sostiene que el objeto del contrato es institucional, que lo que un asesor proponga en un documento no equivale a lo que la administración ejecuta y que un organismo de control ya examinó el asunto sin encontrar irregularidades.
EL COLOMBIANO revisó los documentos que Moreno presentó en el debate, consultó al alcalde y buscó la posición de la firma contratada. Miguel Jaramillo Luján, cabeza de la empresa, reiteró que todo lo hecho se ajustó a la legalidad, pero declinó referirse al tema.
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