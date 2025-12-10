x

Exclusivo: Cooperativa de Los Andes se salvó, pero Gobierno Petro se la entregó Óscar Hurtado, exsecretario de Hacienda de Quintero

EL COLOMBIANO conoció en primicia que la Superintendencia Solidaria nombró al cuestionado exsecretario de Hacienda de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, como contralor al frente de la Cooperativa.

  • Óscar de Jesús Hurtado hace parte del círculo de confianza de Daniel Quintero. Su cercanía fue tal que, durante la administración pasada, lo dejó en varias ocasiones encargado de la Alcaldía. Fotos: Colprensa y Esneyder Gutiérrez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 32 minutos
Luego de que se confirmara que la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, intervenida desde 2019, volverá a ofrecer sus servicios gracias a un plan de viabilización liderado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en coordinación con la Superintendencia de Economía Solidaria y otros actores del sector, una decisión del Gobierno Nacional está generando preocupación entre los cafeteros.

EL COLOMBIANO conoció una resolución en la que la Superintendencia de Economía Solidaria designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez, exsecretario de Hacienda de Daniel Quintero, y quien quedó a cargo cuando este renunció, como nuevo contralor de la Cooperativa.

El nombramiento cayó como un baldado de agua fría entre los cafeteros, que ven con preocupación un posible giro político en una entidad clave para la región.

De acuerdo con la Resolución 2025331000515 del 29 de enero de 2025, la Superintendenta ordenó remover del cargo de liquidador a la Fundación de Servicios Cooperativos de Auditoría, representada por John Jairo Garzón Duarte, y en su lugar designar a Hurtado Pérez como responsable del proceso.

La decisión sorprendió al sector cafetero, especialmente porque llega justo cuando la FNC había logrado estructurar un plan para reactivar los servicios de la Cooperativa de Los Andes después de más de cinco años de intervención.

Y si bien la resolución fue firmada el pasado 7 de noviembre, apenas este 10 de diciembre fue conocida por los miembros de la Fedecafé.

El nombre de Óscar Hurtado ha generado inquietudes debido a su cercanía con Quintero, con quien trabajó durante su administración en Medellín. Para líderes cafeteros consultados, el movimiento abre la puerta a que el exalcalde —hoy una figura política con fuertes tensiones en Antioquia— pueda tener una injerencia directa en la Cooperativa, una entidad estratégica para miles de familias productoras.

El peso político de Óscar Hurtado, la ficha de Quintero nombrada en la Cooperativa de Los Andes

Además de haber sido secretario de Hacienda en la Alcaldía de Medellín, Hurtado ha sido concejal y alcalde de Tarso, representante a la Cámara en dos periodos y contador del Fondo Ganadero de Antioquia.

Es contador público de la Universidad de Medellín y especialista en gestión pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero, más allá de su formación académica, Hurtado es ante todo un político con experiencia y trayectoria.

Hace parte del círculo de confianza de Quintero. Su cercanía fue tal que, durante la administración pasada, lo dejó en varias ocasiones encargado de la Alcaldía. Una de las más recordadas fue entre el 15 y el 22 de abril, cuando el entonces alcalde salió del país. Según fuentes de La Alpujarra, esos encargos respondían a una lógica de reciprocidad: durante la suspensión de Quintero por parte de la Procuraduría, Hurtado fue uno de sus defensores más activos.

En marzo de este año, Hurtado también fue nombrado como codirector de la filial de Isa Interchile, compañía que hoy está bajo escrutinio del gobierno chileno por el apagón ocurrido el pasado 25 de febrero.

Este último nombramiento ha despertado suspicacias por dos motivos: se dio en medio de la llegada de varios aliados del exalcalde a esa empresa —presidida por el cuestionado exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo— y porque su perfil es percibido como más político que técnico

