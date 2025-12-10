Exclusivo: Cooperativa de Los Andes se salvó, pero Gobierno Petro se la entregó Óscar Hurtado, exsecretario de Hacienda de Quintero

Luego de que se confirmara que la Cooperativa de Caficultores de Los Andes, intervenida desde 2019, volverá a ofrecer sus servicios gracias a un plan de viabilización liderado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), en coordinación con la Superintendencia de Economía Solidaria y otros actores del sector, una decisión del Gobierno Nacional está generando preocupación entre los cafeteros.

EL COLOMBIANO conoció una resolución en la que la Superintendencia de Economía Solidaria designó a Óscar de Jesús Hurtado Pérez, exsecretario de Hacienda de Daniel Quintero, y quien quedó a cargo cuando este renunció, como nuevo contralor de la Cooperativa.

El nombramiento cayó como un baldado de agua fría entre los cafeteros, que ven con preocupación un posible giro político en una entidad clave para la región.

De acuerdo con la Resolución 2025331000515 del 29 de enero de 2025, la Superintendenta ordenó remover del cargo de liquidador a la Fundación de Servicios Cooperativos de Auditoría, representada por John Jairo Garzón Duarte, y en su lugar designar a Hurtado Pérez como responsable del proceso.

La decisión sorprendió al sector cafetero, especialmente porque llega justo cuando la FNC había logrado estructurar un plan para reactivar los servicios de la Cooperativa de Los Andes después de más de cinco años de intervención.

Y si bien la resolución fue firmada el pasado 7 de noviembre, apenas este 10 de diciembre fue conocida por los miembros de la Fedecafé.