Corte Constitucional le reitera al MinSalud que incumplió orden de incremento de la UPC

Tras negar la prórroga solicitada por el Ministerio de Salud bajo el argumento de la complejidad técnica de los datos, la Corte Constitucional mantiene abierto el incidente de desacato contra la cartera por el persistente incumplimiento en la entrega de la información sobre el reajuste de la UPC, hecho que aviva la disputa entre el Gobierno y el alto tribunal por definir el precio justo que se debe pagar por la salud de cada afiliado.
La determinación se conoció mediante un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo, quien desestimó los argumentos presentados por el Ministerio de Salud el pasado 16 de diciembre. La cartera pidió ampliar el plazo que vence este viernes 19 de diciembre para remitir la información exigida, tras alegar que los requerimientos de la Corte implicaban procesar un “volumen de información extremadamente alto” y realizar un “procesamiento técnico complejo y de gran magnitud” imposible de completar en 48 horas.
Sin embargo, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 fue tajante al señalar que no se trata de una solicitud sorpresiva. El tribunal consideró irrazonable extender los tiempos ante directrices emitidas de manera constante en el marco de una crisis estructural que persiste desde hace más de nueve años.