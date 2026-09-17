Corte Suprema eligió a los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, ¿quiénes son?

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves a los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, tras un proceso de selección en el que participaron inicialmente 450 aspirantes, de los cuales 190 eran mujeres y 260 hombres.
Los escogidos fueron Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego.
La corporación informó que con esta decisión quedan cubiertas las vacantes existentes en esa dependencia judicial, lo que permitirá mantener el funcionamiento de una de las salas más importantes de la Corte Suprema.