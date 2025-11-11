x

El 70% de los créditos en Colombia son por menos de un millón de pesos y se pagan en plazos menores a seis meses

Créditos pequeños y a corto plazo, así se financian los hogares colombianos en 2025, según FGA Fondo de Garantías. Aquí los detalles.

  El nuevo consumidor colombiano parece haber aprendido de los años de alta inflación y tasas elevadas. Hoy prefiere endeudarse menos, a menor plazo y con objetivos concretos. FOTO: El Colombiano.
    El nuevo consumidor colombiano parece haber aprendido de los años de alta inflación y tasas elevadas. Hoy prefiere endeudarse menos, a menor plazo y con objetivos concretos. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 31 minutos
bookmark

En Colombia, pedir prestado ya no es sinónimo de endeudarse a largo plazo. Los colombianos están tomando créditos más pequeños, a plazos cortos y con mayor conciencia financiera, según revela un informe de FGA Fondo de Garantías, con base en cifras propias y datos de TransUnion.

Durante el primer semestre de 2025, el 70% de los créditos solicitados en el país correspondió a montos inferiores a un millón de pesos, y una proporción similar se pactó a plazos menores de seis meses.

La cifra evidencia una tendencia hacia un consumo más planificado y prudente, en medio de un entorno con tasas de interés más bajas, inflación por el 5% y señales de recuperación económica.

Estamos viendo un consumidor más consciente y estratégico, con prudencia al tomar créditos pequeños y a corto plazo para mantener liquidez y planear mejor su presupuesto. Este comportamiento refleja una evolución hacia decisiones más responsables y sostenibles”, explicó David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.

Conozca aquí: Inflación en Colombia no da tregua: en octubre fue de 5,51% y ajustó cuatro meses al alza

Estratos 2 y 3: los principales usuarios del crédito de consumo

El análisis muestra que el crédito en Colombia sigue siendo una herramienta de supervivencia y progreso para los hogares de ingresos medios y bajos.

Los estratos 2 y 3 concentran el 68% de los desembolsos, mientras que los estratos altos (5 y 6) representan menos del 8%.

Según el estudio, esto demuestra que el crédito de consumo sigue siendo un motor esencial para la economía popular, usado para cubrir necesidades inmediatas, mantener la dinámica del gasto familiar o financiar microemprendimientos.

En palabras de Bocanument, “el crédito sigue siendo una herramienta clave para mantener la dinámica del consumo, sobre todo entre quienes más lo necesitan”.

David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.

Puede leer: Compras con tarjeta le saldrán más caras en noviembre con la tasa de usura en 24,99%

Mujeres y jóvenes, los nuevos protagonistas del crédito

El crédito de consumo también tiene rostro femenino y joven. Las mujeres lideran la actividad crediticia en 2025 con 58% de participación, lo que refleja su creciente protagonismo en las decisiones financieras del hogar y su rol como principales administradoras del presupuesto familiar.

Por edades, los adultos entre 26 y 40 años encabezan las solicitudes con un 40%, seguidos por los grupos de 41 a 50 años (20%) y 51 a 70 años (20%).

En tanto, los menores de 25 años aún representan un segmento menor, aunque FGA Fondo de Garantías ha logrado impulsar su participación hasta el 17% en operaciones respaldadas a jóvenes durante el primer semestre del año.

La entidad resalta que estos datos evidencian una evolución generacional: los colombianos jóvenes ya no le temen al crédito, pero lo usan con más cautela y planeación, priorizando plazos cortos y cuotas manejables.

Además: ¿Los colombianos viven endeudados? 70% de lo que gastan se financia con préstamos, revela Raddar

