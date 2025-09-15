Puesta en marcha paisa Quipu y Claro Pay financiar a pequeños negocios con créditos digitales en Colombia, ¿cómo aplicar?

La alianza entre la tecnología financiera paisa Quipu y la billetera digital Claro pay está marcando un nuevo capítulo en la inclusión financiera de Colombia.
Desde 2022, más de 7.000 emprendedores, negocios de barrio y pequeños comerciantes han recibido créditos productivos, sumando en total $3.000 millones desembolsados.
La iniciativa ha permitido que personas que vendan en la esquina, pequeños restaurantes y emprendimientos familiares. pueden acceder a financiamiento formal sin recurrir al “gota a gota”.
Las ciudades con mayor impacto en los diseños han sido Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería, donde se concentra buena parte del ecosistema de pequeños negocios beneficiados.