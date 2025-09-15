Puesta en marcha paisa Quipu y Claro Pay financiar a pequeños negocios con créditos digitales en Colombia, ¿cómo aplicar?

La alianza entre la tecnología financiera paisa Quipu y la billetera digital Claro pay está marcando un nuevo capítulo en la inclusión financiera de Colombia. Desde 2022, más de 7.000 emprendedores, negocios de barrio y pequeños comerciantes han recibido créditos productivos, sumando en total $3.000 millones desembolsados. La iniciativa ha permitido que personas que vendan en la esquina, pequeños restaurantes y emprendimientos familiares. pueden acceder a financiamiento formal sin recurrir al “gota a gota”. Leer más:La tecnología financiera paisa Sempli levantó US$10 millones para financiar a pymes con créditos en Colombia Las ciudades con mayor impacto en los diseños han sido Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería, donde se concentra buena parte del ecosistema de pequeños negocios beneficiados.

Sectores de la economía popular que reciben apoyo

Los créditos se han dirigido principalmente a sectores como comercialización, restaurantes, servicios, belleza e higiene, agricultura, bares y licores, confección, tecnología, perecederos y artesanías. El dinero se ha utilizado en la compra de materiales, pago a proveedores, contratación de mano de obra, inversión en marketing y mejoras de infraestructura, reflejando un uso estratégico que fortalece la sostenibilidad de los emprendimientos.

Mercedes Bidart, cofundadora y CEO de Quipu.

“Nuestro propósito siempre ha sido estar del lado de quienes emprenden. Esta alianza ha permitido acceso a crédito justo, sin gota a gota”, afirmó Mercedes Bidart, cofundadora y CEO de Quipu. Entérese: 37% de los colombianos le deben al ‘gota a gota’ y 79% usan efectivo: piden un “tsunami regulatorio”

Tecnología y modelo de crédito escalonado

Quipu ha desarrollado un modelo de Crédito Escalera, que permite a los emprendedores comenzar con montos desde $500.000 e incrementar su cupo con buen comportamiento de pago. Todo el proceso es 100% digital, sin filas ni papeleo, con posibilidad de renovar o solicitar “Retanqueos” para impulsar los negocios. La evaluación crediticia se apoya en inteligencia artificial, lo que facilita analizar a los solicitantes más allá de la información financiera tradicional.

Jaime Tole, director de producto e innovación de Claro Colombia.