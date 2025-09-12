Colombia lidera el boom fintech en Latinoamérica con un crecimiento del 387%

El superintendente financiero de Colombia, César Ferrari, lanzó una advertencia clara: no vivimos una era de cambios, sino un cambio de era. Según explicó en el Latam Fintech Market 2025 en Barranquilla, hoy los sistemas económicos enfrentan transformaciones ambientales, tecnológicas, digitales, productivas y geopolíticas que ocurren de forma simultánea, veloz y entrelazada. A eso lo llama “poli-incertidumbre”.
Lea más: 37% de los colombianos le deben al ‘gota a gota’ y 79% usan efectivo: piden un “tsunami regulatorio” para cambiar el sistema financiero
El cambio climático, por ejemplo, ya no es un debate académico, afecta la agricultura, desplaza poblaciones y altera cadenas de suministro.
En paralelo, la revolución digital avanza con inteligencia artificial generativa, computación cuántica, robótica, nanotecnología y biotecnología, tecnologías que no solo redefinen la productividad, sino que incluso se integran con el cuerpo humano.