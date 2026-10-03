Giro en el crimen de ‘Jhon Calzones’: investigación apunta a disidencias de ‘Iván Mordisco’

La investigación por el asesinato de Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y exalcalde de Yopal, tomó un nuevo rumbo. Según lo reveló El Tiempo, los investigadores ahora siguen una línea que apunta hacia integrantes o antiguos miembros de estructuras vinculadas con las disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’. Torres fue asesinado el pasado 29 de septiembre mientras se encontraba en la finca La Selvita, en zona rural de Yopal, Casanare. Según los primeros elementos recopilados por las autoridades, dos hombres armados llegaron al lugar, dispararon contra el exmandatario y posteriormente huyeron en una motocicleta. En medio del operativo fue capturado un menor de 17 años, oriundo de Armenia, quien habría participado en el ataque. Su declaración y otros elementos incorporados al expediente se convirtieron en piezas relevantes para reconstruir el crimen. Siga leyendo: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’

Alias ‘Eduard’, en la mira de las autoridades

De acuerdo con información consignada en el expediente, el análisis de videos y de un teléfono celular incautado permitió avanzar en la identificación de uno de los presuntos responsables. Se trata de un hombre conocido con el alias de ‘Eduard’, quien sería buscado por las autoridades y estaría relacionado con estructuras de las disidencias. El informe señala que ‘Eduard’ sería integrante del Frente 28 de las disidencias y que habría tenido como función conducir la motocicleta utilizada durante el homicidio. Además, investigadores establecieron una posible relación con el Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental, estructura vinculada a ‘Iván Mordisco’. Esta hipótesis hace parte de las líneas que actualmente son verificadas dentro de la investigación.

¿Quién habría ordenado el asesinato de ‘Jhon Calzones’?

El expediente todavía no establece de manera concluyente quién habría impartido la orden de asesinar a Torres ni cuál fue el móvil definitivo del crimen. Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a una posible disputa relacionada con el pago de extorsiones. Según una fuente vinculada a la investigación citada por El Tiempo, una de las líneas plantea que alias ‘Antonio Medina’ habría ordenado el homicidio, debido a que Torres presuntamente pagaba extorsiones al Eln y no a la estructura de ‘Mordisco’. Esta versión continúa bajo verificación de las autoridades. Otra línea de investigación había llevado a los investigadores hasta alias ‘Mara’, quien permanece recluido en la cárcel de El Barne, en Boyacá, y que habría sido señalado como posible coordinador del asesinato. Las verificaciones también condujeron hasta José Alcides Ramírez, quien está privado de la libertad en la cárcel de Cómbita, Boyacá, por un proceso relacionado con extorsión. Sin embargo, el documento conocido por El Tiempo no establece que Ramírez haya impartido la orden final. Lea aquí: Revelan video del ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’ en Yopal

Cámaras permitieron reconstruir la ruta de los presuntos responsables

Los investigadores también reconstruyeron parte de los movimientos realizados por los hombres antes del homicidio. Material registrado por cámaras de seguridad y entregado por la Gobernación permitió establecer la ruta que habrían seguido los presuntos responsables desde su ingreso a Yopal durante la madrugada. Las imágenes también habrían permitido identificar el lugar donde se hospedaron y posteriormente seguir sus desplazamientos hasta la finca La Selvita, donde ocurrió el ataque contra el exalcalde. Estos elementos hacen parte de la evidencia que las autoridades están utilizando para establecer cómo fue planeado y ejecutado el homicidio.

El menor de 17 años capturado por su presunta participación en el crimen también aparece como una pieza relevante dentro de las pesquisas. Según el informe, el adolescente aceptó cargos y manifestó ante las autoridades que también trabajaba para la guerrilla. El expediente señala además que registra tres procesos investigativos por homicidio, reclutamiento ilícito y hurto calificado, así como dos aprehensiones anteriores por hurto a personas. La información entregada por el menor está siendo contrastada con los demás elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación.

Otro elemento que las autoridades intentan conectar con el crimen es la motocicleta encontrada en el lugar de los hechos. El vehículo había sido hurtado a Bernabé Jiménez, asesinado un día antes, el 28 de septiembre, en la vereda Caño Chiquito, en Paz de Ariporo. La presencia de esa motocicleta en el escenario del homicidio de Torres abrió una nueva línea de investigación para determinar si ambos hechos están relacionados y si el robo y posterior utilización del vehículo hicieron parte de la preparación del ataque.